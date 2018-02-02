Erbil ve Bağdat sorunları çözüyor

Yapılan görüşmede sorunların önemli ölçüde çözüldüğünü belirten Dizayi, "6 maddede uzlaşı yapıldı ve İbadi'nin nihai kararı bekleniyor." ifadelerini kullandı.

6 MADDEDE UZLAŞI

Merkezi yönetim ve IKBY heyetlerinin Erbil'de yaptıkları toplantılarda altı maddede uzlaşma sağlandığını açıklayan Dizayi şunları söyledi: "Bağdat ile Erbil heyetleri temel olarak 6 maddede uzlaşı sağladı. Heyetlerin imzaladığı mutabakat metni onay için Irak Başbakanı Sayın İbadi'nin nihai kararını bekliyor. Henüz bize ulaşan resmi bir cevap yok."

Sözcü Dizayi, maddelerin içeriğine ilişkin ise bilgi vermedi.

İbadi'nin metni imzalaması durumunda IKBY heyetinin Bağdat'a gitmeye hazır olduğunu kaydeden Dizayi, atacakları adımlar için Irak'ın yanıtını beklediklerini ifade etti.