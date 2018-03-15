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Erbil ve Süleymaniye Havaalanları uluslararası uçuşlara açılıyor

Erbil ve Süleymaniye Havaalanları uluslararası uçuşlara açılıyor.

Haber Merkezi | 15.03.2018 - 14:32..
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Erbil ve Süleymaniye Havaalanları'nın uluslararası uçuşlara açıldığı bilgisi verildi.

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