Erbil ve Süleymaniye Havaalanları uluslararası uçuşlara açılıyor.

6Cilt kaşıntılarının altında yatan sebepler
Dermatoloji Uzmanı Dr. Hatice Deniz Yardımcı, deri kaşıntılarının nelerden kaynaklandığını, belirtilerini ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.
5Rusya: Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyorlar
Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkileri bozmaya çalışan bir İngiltere ile karşı karşıya olunduğunu belirten Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, "Bunu başaramayacaklar" dedi.
6Afrin'de PKK tiyatrosu
TSK'nın Afrin'de gösterdiği performans, bölgedeki terörü bitirme noktasına geldi. Operasyonda başarı elde edemeyen PKK, kendini tiyatroya adadı ancak görünüşe göre orada da başarılı olamayacaklar...