Erbil ve Süleymaniye'ye giden otobüslere rağbet arttı

Diyarbakır ile Erbil arasındaki ticari ilişkilerin yoğun olması, uçuşların iptaliyle ulaşımda da sorun yaşanmasına neden oldu.

Diyarbakır'dan Duhok, Erbil, Süleymaniye ve Kerkük'e sefer düzenleyen otobüs firmaları, uçuşların iptali sonrası gelen talepler üzerine sefer sayılarını artırdı.

45 DAKİKA YERİNE 11 SAAT

Diyarbakır'dan uçakla yaklaşık 45 dakikada Erbil'e ulaşılırken, otobüslerle bu süre 11 saate çıktı. Erbil'e ulaşım sağlayan otobüs firması yetkilisi Aldan, Kuzey Irak'taki referandum sonrası seyahatte artış yaşandığını belirterek, her gün bölgeye 4 servis yapıldığını belirtti.

İPTALDEN EN ÇOK İSTANBUL ETKİLENDİ

Diyarbakır Şehirlerarası Terminal İşletmeciliği'nde otobüs firması yetkilisi olan Abdurrahman Çapa, uçuşların iptalinden en çok İstanbul'un etkilendiğini söyledi.

Çapa, Diyarbakır-Erbil mesafesinin kısa olması dolayısıyla daha önce olduğu gibi seyahatte otobüslerin tercih edildiğini belirtti. Referandumun ardından otobüslerde yaklaşık yüzde 25 artış yaşandığını dile getiren Çapa, Erbil'e ulaşımın kişi başı 70, Kerkük'e ise 100 liradan sağlandığını aktardı.

























