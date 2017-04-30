Erbil'de Real Madrid-Barcelona maçı bilançosu 131 gözaltı

Basın toplantısı düzenleyen Erbil Polis Müdürü Abdulhalik Talat, “Real Madrid-Barcelona maçının oynandığı akşam havaya ateş açanlarla ilgili gözaltılar sürecek” dedi.

DOÇKA İLE ATEŞ EDENLER OLDU

Maç akşamı doçka ve kalaşnikof gibi silahların da kullanıldığını belirten Talat, “Büyük çoğunluk evlerden ateş açtı.” diye konuştu.

Gözaltına alınanların polis ya da asayiş görevlisi olmadığını vurgulayan Talat huzurun bozulmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

MAÇ GÜNÜ DE 14 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Erbil Kaymakamı maç günü de, kutlama amacıyla havaya ateş açan 14 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kaymakam, "Barcelona-Real Madrid maçı sonrasında yapılan kutlamada, aracıyla 3 kişiye çarpan sürücü emniyet güçlerimiz tarafından yakalandı. Araç şoförünün sarhoş olduğu ortaya çıkarken, aracına da el konuldu. Cadde ve toplu yerleşim alanlarında ateş açan bazı şahıslar, kameralar aracılığıyla tespit edildi. Dün gece 15 binden fazla kişi İskan Caddesi’nde idi. Güçlerimiz bu konuda hazırlık yapmıştı. Maç sırasında ve sonrasında yaşanan kavgalara anında müdahale edilerek, kontrol sağlandı.” demişti.

Karşılaşmayı Barcelona, Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin son dakikada attığı golle deplasmanda 3-2 kazanmıştı.