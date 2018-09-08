taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4113
Euro
7.37495
Altın
1196.251
Borsa
93274.15

Erbil'de saldırı: 9 ölü, 30 yaralı

İran güçlerinin, Erbil'de faaliyet gösteren İran-Kürdistan Demokrat Partisi'ne ait bir kampa düzenlediği saldırıda 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Haber Merkezi | 08.09.2018 - 15:07..
  1. Haberler
  2. Gündem

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Erbil kentine bağlı Koysancak ilçesinde İran-Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) kampına toplantı sırasında füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda, İKDP askeri kanadından 9 kişi öldü, üst düzey yetkililerden Mustada Mevludi'nin de aralarında bulunduğu 30 kişi yaralandı.

Erbil'de saldırı: 9 ölü, 30 yaralı

KEŞİF UÇUŞUNUN ARDINDAN SALDIRI

Öte yandan İKDP'den yapılan açıklamada söz konusu saldırı doğrulandı, saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı ancak, sayısı belirtilmedi.

Açıklamada, İran'a ait insansız hava araçlarının bölgede keşif uçuşu yaptıktan sonra söz konusu kampa yoğun bir saldırı düzenlediği iddia edildi.

İran, Erbil'deki İran-Kürdistan Demokrat Partisi kampını vurdu VİDEO

Erbil'de saldırı: 9 ölü, 30 yaralı

İran tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklamada yapılmadı.

İran'a muhalif İKDP, 1996'dan bu yana Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentindeki kamplarda faaliyet gösteriyor. O tarihten bu yana İran'ın ilk kez bu büyüklükte bir saldırı gerçekleştirdiği belirtiliyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada da ülkenin batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Merivan kırsalında, terör örgütü PJAK'a karşı dün akşam saatlerinde operasyon başlatıldığı belirtilmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TRT UEFA ile Türk lirası üzerinden anlaşma sağladı

TRT UEFA ile Türk lirası üzerinden anlaşma sağladı

120
Kandil'in gazetesi yeniden ulusalcı oldu

Kandil'in gazetesi yeniden ulusalcı oldu

88
A Milli Takım'da Lucescu'nun geleceği tartışılıyor

A Milli Takım'da Lucescu'nun geleceği tartışılıyor

193
Seda Sayan: Sülaleye Oğulcan bakıyor

Seda Sayan: Sülaleye Oğulcan bakıyor

83
Bella Hadid kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti

Bella Hadid kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti

105
Cem Yılmaz’ın masasındaki yansıma Defne Samyeli mi

Cem Yılmaz’ın masasındaki yansıma Defne Samyeli mi

108
Cumhuriyet Gazetesi yayın çizgisini değiştirdi

Cumhuriyet Gazetesi yayın çizgisini değiştirdi

94
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM