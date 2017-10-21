Erbil'de Türk bayrağını yakmaya çalıştılar

IKBY'nin başkenti Erbil'de eylemciler protestolarında Türkiye ve ABD'yi hedef aldı.

TÜRK VE ABD BAYRAĞINI İNDİRDİLER

Erbil'in en büyük otellerinden olan Classy Hotel önünde toplanan kalabalık bir grubun, direklerde asılı Türk, ABD ve Irak bayraklarını gönderden indirdiği sosyal medyada paylaşılan görüntülere yansıdı.

Erbil'de Türk bayrağı yakıldı- VİDEO

Bu sırada otel önünde bekleyen güvenlik ekiplerinin, olayları izlemesi ve müdahalede bulunmaması dikkat çekti.

Bayrak direklerini de kıran öfkeli kalabalık, daha sonra Türk bayrağını parçaladı. Bir başka gösterici de elindeki çakmakla bayrağı yakmaya çalıştı.