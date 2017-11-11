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Erbil'de Türkmen öğrenciler ödüllendirildi

Kuzey Irak'ta eğitim yılının başlaması dolayısıyla geçtiğimiz yıl başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.

11.11.2017 - 22:16
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Erbil kentindeki Medya Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül törenine, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Milletvekili Aydın Maruf, Türkmen öğrenci, öğretmen ve akademisyenlerin yanı sıra öğrenci yakınları katıldı. Törende ilk, orta, lise ve lisans düzeyinde derece ile mezun olan öğrencilere plaket ve hediye verildi.

"TÜRKMEN OKULLARI SAHİPSİZ DEĞİL"

Açılışta konuşan ITC Milletvekili Maruf, Türkmen okullarında okuyan öğrencilere verilen destekle gelecekte Türkmenleri koruyacak, kollayacak yerlere gelen bireylerin yetişmesini sağlamayı amaçladıklarını belirterek şöyle devam etti: "Erbil'de bulunan Türkmen okullarından mezun olan başarılı öğrencileri ödüllendirmek ve manevi bir destekte bulunmak için böyle bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Amacımız Türkmen okullarının, sahipsiz ve yalnız olmadığını göstermek, Türkmen kurum ve kuruluşlarının onların arkasında olduğunu göstermektir."

Erbil'de Türkmen öğrenciler ödüllendirildi

"TÜRKİYE'DE EĞİTİM ALMALARI İÇİN DESTEK VERECEĞİZ"

Kendisinin de Türkiye’nin sağladığı bursla okuma şansı yakaladığını hatırlatan Maruf, şunları söyledi: "Bu bölgedeki Türkmen okulları olarak hükümetten ve devletten yeteri kadar destek görmüyoruz ve hizmetlerde aksaklıklar yaşanıyor. Bu yüzden biz de gerek siyasetçiler gerekse sivil toplum çalışanları olarak onların ihtiyaçlarını gidermek ve eksiklerini tamamlamaları için çabalıyoruz, çabalamaya da devam edeceğiz. Ayrıca başta Türkiye olmak üzere yurtdışındaki okullarda eğitim almalarını sağlamak için elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.

Erbil'de Türkmen öğrenciler ödüllendirildi

ERBİLLİ ZEHRA'NIN HEDEFİ

Erbil merkezli Selahaddin Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra Türkiye'de Uludağ Üniversitesinde yüksek lisansa başlayan Zehra Essa isimli Türkmen öğrenci, yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra memleketi Erbil'e geri dönüp bir akademisyen olarak milletine ve Türk diline hizmet etmeyi hayal ettiğini anlattı.

Etkinlik, başarılı öğrencilere plaketlerinin verilmesinden sonra Türkmen öğrencilerden oluşan grubun müzik ve halay gösterisi ile son buldu.

Erbil'de Türkmen öğrenciler ödüllendirildi
Uludağ Üniversitesinde yüksek lisansa başlayan Zehra Essa

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