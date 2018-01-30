taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
120.046
USD
3,7873
EURO
4,6903
ALTIN
163,02
PETR
69,0600

Ercan Bostancıoğlu hastaneye kaldırıldı

'Ateşböceği Ercan' olarak tanınan usta oyuncu Ercan Bostancıoğlu, rahatsızlandı.

Haber Merkezi | 30.01.2018 - 11:12..
  1. Haberler
  2. Magazin

ıı

Geçtiğimiz günlerde evde fenalaşan oyuncu Ercan Bostanoğlu, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan testlerin ardından ünlü oyuncuya zatürre başlangıcı teşhisi konuldu.

15 GÜNDÜR YATIYOR

Devlet hastanesinde tedavi gören Ercan Bostancıoğlu; "15 gündür hasta yatıyorum. Zaturre başlangıcı teşhisi konuldu. Antibiyotik ve iğne tedavisi görüyorum. KOAH rahatsızlığı da var, nefes alıp vermekte oldukça zorlanıyorum. Yeni çekilecek tomografi ve ultrasondan sonra Cerrahpaşa Hastanesi'ne yatma durumum var." dedi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD askerlerinin spor uygulaması üslerini deşifre etti

ABD askerlerinin spor uygulaması üslerini deşifre etti

26
Furkan Vakfı’na operasyon

Furkan Vakfı’na operasyon

314
CHP'li Atıcı: Bizim tek rakibimiz HDP

CHP'li Atıcı: Bizim tek rakibimiz HDP

235
NYT'nin yazdığı YPG'nin kahramanlık hikayesi yalan çıktı

NYT'nin yazdığı YPG'nin kahramanlık hikayesi yalan çıktı

23
Almanya'da devlet sırrını ifşa eden 2 kişi tutuklandı

Almanya'da devlet sırrını ifşa eden 2 kişi tutuklandı

112
Afrin'de öldürülen teröristleri gömdüler

Afrin'de öldürülen teröristleri gömdüler

107
CHP'li vekiller Tabipler Birliği'nin önünde toplandı

CHP'li vekiller Tabipler Birliği'nin önünde toplandı

141
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM