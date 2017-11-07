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Ercan Gün'ün FETÖ ile ilişkisi ortaya çıktı

FETÖ soruşturmasında tutuklanan FOX TV eski haber müdürü Ercan Gün'ün ByLock'a defalarca girerek FETÖ'cülerle konuştuğu deşifre edildi.

07.11.2017 - 10:16
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Ercan Gün'ün FETÖ ile ilişkisi ortaya çıktı

FOX TV Haber Müdürü olarak görev yapan Ercan Gün, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ercan Gün ile FETÖ arasındaki bağlantı, soruşturmanın genişletilmesiyle ortaya çıkmaya başladı.

KOD ADI "SERCAN1"

2 ayrı telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un yüklü olduğu belirlenen Ercan Gün'ün sistemde "Sercan1" kod adını kullandığı öğrenildi.

Konuyu köşesine taşıyan Posta gazetesi yazarı Nedim Şener, soruşturmayla ilgili dikkat çekici detayları paylaştı.

Ercan Gün'ün FETÖ ile ilişkisi ortaya çıktı

BYLOCK'A 2 BİN 521 GİRİŞ

Şener, yazısında şu ifadeleri kullandı: "Her iki telefonda 2 bin 521 adet ByLock erişim kaydı tespit edildi.

FOX TV STÜDYOLARI CİVARINDAN...

ByLock erişiminin bin 231’i haber müdürü olarak çalıştığı FOX TV stüdyoları civarından, 374’ünü ise Başakşehir’de oturduğu evine yakınından gerçekleştirdiği belirlendi.

Ercan Gün'ün FETÖ ile ilişkisi ortaya çıktı

KİMLERLE KONUŞTU

Ercan Gün’ün kullandığı telefon hattında 40’ı FETÖ’den işlem gören olmak üzere 71 adet ByLock kullanıcısıyla irtibatta olduğu belirlendi.

FETÖ'CÜ POLİS MÜDÜRÜ

Ercan Gün’ün ByLock üzerinden irtibatta olduğu kişilerden bazıları dikkatimi çekti. Bunlardan birisi halen tutuklu olan FETÖ’cü polis müdürü Nazmi Ardıç. Kapatılan Nokta Dergisi’nin yönetmeni olan firari Cevheri Güven.

Ercan Gün'ün FETÖ ile ilişkisi ortaya çıktı

FETÖ’nün yayın organı Zaman Gazetesi’nden Veysel Ayhan, Mehmet Yılmaz. Bu İsimlerden birisi Ali Sami Yıldırım."

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