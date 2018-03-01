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Ercan Yazgan felç geçirdi

Usta oyuncu Ercan Yazan'ın geçtiğimiz hafta felç geçirdiği öğrenildi.

DHA | 01.03.2018 - 02:01..
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13 yıl oynadığı 'Bizimkiler' dizisindeki rolü Kapıcı Cafer olarak tanınan usta oyuncu Ercan Yazgan'ın felç geçirdiği ve tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi. Yazgan, geçtğimiz Cumartesi günü geçirdiği felç sonucu Sultanbeyli'deki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Ercan Yazgan felç geçirdi

FİZİK TEDAVİ İLE TOPARLANIYOR

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yazgan'ın sağlık duurumunun aldığı fizik tedavi ile iyiye gittiği öğrenildi.

Ercan Yazgan felç geçirdi

KAPICI CAFER OLARAK KALDI

Ercan Yazgan, 4 Nisan 1946 tarihinde Sinop'ta doğdu.  Yazgan, 1986 yılında Perihan Abla dizisindeki Şoför ismet karakteriyle tanındı. 1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanan "Bizimkiler" adlı dizide ise Kapıcı Cafer tiplemesiyle izleyici karşısına çıktı. Yazgan kariyeri boyunca birçok dizi ve sinema projesinde yer aldı.

Ercan Yazgan felç geçirdi

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