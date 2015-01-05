Ercan Yazgan kimdir

En zoru bir insanın ölümünün ardından yazılacaklar sanırım benim için. Çocukluğumun, ekranlardan izlediğim güzel isimlerini, bir bir uğurluyorum cümlelerimle…

Bugün uğurlanma sırası Ercan Yazgan’da. Çocuk yaşımda 36 tane çocuğun umursamaz babası olarak tanıdım onu. Bizimkiler’in Kapıcı Cafer’i… Öncesi bana daha uzak olsa da, insan bir kere aşina oldu mu bir yüze, her gidiş acı işte. Hem bir ölüme acı duymam için insan olmam da yeterli nihayetinde.

İnsanlar ne hayatlar yaşıyor, onların ki göz önünde. Belki de bu yüzden kolay yargılıyoruz ya zaten. Hakkında çok şey bulma imkanım da olamadı maalesef. Mümkün olduğunca paylaşıyorum sizinle 72 yıllık bir hayatı...

Ruhu şad olsun diye…

Çocukluğu ve oyunculuğu

Ercan, 4 Nisan 1946’da Sinop’ta doğduğunda ailesi ona Necip Ercan Yazgan adını verdi.

Geçirdiği çocukluk ve eğitimlerin üzerine onu bekleyen mükemmel bir oyunculuk kariyeri vardı. Tüm bunlardan habersiz bir çocukluk geçirirken, elbette sadece hayalini kuruyordu.

Oyunculuk özellikle lise sıralarından sonra içinde büyük yer tutmaya başlamış, yönünü sahnelere çevirmişti. Yıllarca ekranlarda göreceğimiz isimlerden biri olma yolunda ilerliyordu…

Şoför İsmet

Oyunculuk alanında alacağı eğitimlerde kuşkusuz attığı ilk adım olan “Tuncay Özinel Tiyatrosu”nun katkısı büyüktü. Ankara Sanat Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı ve Bülent Kayabaş ile birlikte tiyatro yaptı.

Ercan Yazgan’ı ekranda ise ilk kez, 1986 – 1988 yılları arasında başrollerini Perran Kutman ve Şevket Altuğ’un paylaştığı “Perihan Abla” dizisindeki “Şoför İsmet” karakteriyle gördük. Döneminin fırtınalar estiren dizisi, karakteristik bir yüze sahip Ercan Yazgan’ı tüm Türkiye’ye tanıtmıştı.

Bizimkiler

Artık tanınan bir sima olarak oyunculuğunu sürdürüyordu Ercan Yazgan. Perihan Abla’da yakaladığı şöhreti, 13 yıl sürecek Bizimkiler dizisi ile taçlandıracaktı.

Bizimkiler dizisi, 1976 yapımı olan Kemal Sunal’ın hayat verdiği “Kapıcılar Kralı” filminin senaristi Umur Burgay’ın bu filmdeki karakterleri geliştirmek istemesiyle ortaya çıkmıştı. Bir apartmanda yaşayan ailelerin kendi içlerinde ve çevreleri ile olan ilişkilerini komik bir yaklaşımla anlatıyordu.

İşte bu apartmanın “Kapıcı Cafer”i de Ercan Yazgan olmuştu…

Kaygısızlar

1994’te de Gani Müjde bir proje ile çıkardı Ercan Yazgan’ı karşımıza; Kaygısızlar.

Ercan Yazgan’ın canlandırdığı “Memnun Kaygısız” karakteri, Ordu’da yaşayan çapkın bir karakterdi. Memnun Kaygısız, önce Sabriye ile evlendi. Birkaç yıl sonra da çeşme başında gördüğü Terbiye’ye aşık oldu. Tarlada da Kafiye’ye… Üç kadın ve 36 çocuk ile 40 kişilik bir aile kurmuştu. Geçinemeyince işler İstanbul’a askerlik arkadaşının yanına geldiler ve işler çığırından çıktı…

Ercan Yazgan, en az “Bizimkiler”deki Kapıcı Cafer karakteri kadar güldürdü yüzleri Memnun Kaygısız ile…

90’lar boşuna şenlikli olmamıştı…

Ercan Yazgan’ın evlilikleri

Ercan, başarılı oyunculuk kariyerinin yanında bir de hızlı bir özel hayat yaşıyordu. Tam 4 kez evlenecekti.

İlk iki evliliği hakkında pek konuşmadı. Basına sızan sadece iki kez evlenmiş olduğu gerçeğiydi. Üçüncü evliliğini ise, Tiyatrocu İdil Hanım ile evlendi. İdil Hanım’ın önceki evliliğinden olan kızı Oyuncu Buket Dereoğlu da Ercan Yazgan’ın üvey kızı olmuş oldu.

İdil Hanım ile yollarını ayıran Ercan Yazgan, dördüncü evliliğini de Ceyhan Hanım ile yaptı. Bu evlilikte dikiş tutmuştu. Tuğçe ve Billur adını verdikleri iki kızları ile Bilgehan adını verdikleri bir oğulları oldu. Billur da en çok annesinin desteğini alarak, babasının izinden gitti ve oyunculuğu seçti.

Sinema kariyeri

Ercan Yazgan, sinemaya ilk girişini 1963’te “Susuz yaz” filmi ile şöhreti yakaladığı dizilerden önce yapmıştı. Filmde isimsiz bir makumu canlandırdı. Metin Erksan’ın yönettiği bu film, “Altın Ayı”nın sahibi oldu.

Kemal Sunal, Müjde Ar, Ayşen Gruda, Halit Akçatepe, Nisa Serezli gibi birçok özel isimle kamera önünde oldu.

En son 2017’de “Ver Kaç” adlı sinema filminde Muhsin karakterini canlandırdı. Kariyeri boyunca birçok dizi ve sinemada yer alan Ercan Yazgan, 36. Altın Portakal Film Festivali’nde, 1999 yapımı “Duruşma” filmindeki performansıyla, “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülüne layık görüldü.

Ercan Yazgan öldü

Tarih 3 Mart 2018’i gösteriyordu ki, Ercan Yazgan, solunum yetmezliği nedeniyle özel bir hastaneye kaldırıldı. Daha önceden İskemik Serebrovasküler tanısıyla hastanenin nöroloji kliniğinde medikal tedavisi devam ediyordu.

Dün akşam, tedavi gördüğü hastanedeki yetkililer ünlü oyuncunun ölüm haberini duyurdu. Hastanenin yoğun bakım servisinde tutulurken gelişen hipotansiyon, böbrek ve karacğer yetmezliği ve bunların sonucunda oluşan çoklu organ yetmezliği ile 23.05’te kalbi durdu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen geri döndürülemedi ve 23.45 ölüm saati olarak kaydedildi.

Kah Kapıcı Cafer olup şahsına münhasırlığın temsili oldu, kah Memnun Kaygısız kimliği ile 40 kişilik bir ailenin içinde nasıl vurdumduymaz olunur onu gösterdi. Her tipiyle evlerimize konuk oldu. 90’lardan ucunu yakalayıp televizyon dizilerinde izlemelere doyamadığımız bu güzel adam, özelinde nasıl bir hayat yaşadıysa yaşadı. Bugün ona veda vakti işte. Mekanın cennet olsun Ercan Abi…

Kaygısızlığa attığı temelle, güler misin ağlar mısın dedirten halleriyle bir Ercan Yazgan geçti bu dünyadan…

İyi ki…

Damla Karakuş

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