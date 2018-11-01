Erçetingöz: O soytarıyla bundan sonra kim birlikte olur

Kenan Erçetingöz'ün eşinin ilk evliliğinden olan kızı Burcu Kıratlı ile Ahmet Kural, 2013 yılında yaşadıkları aşk ile uzun süre gündemde yer edinmişlerdi.

Ahmet Kural, Kenan Erçetingöz'ün o dönem sunduğu programa katılıp Kıratlı'yı canlı yayında istemiş, birkaç ay sonrada nişanlanmışlardı. 3 ay süren nişanlılıktan sonra sürpriz bir şekilde ayrılan çift, ortak açıklama yaparak ayrılık kararını birlikte verdiklerini açıklamışlardı.

Ayrılık kararlarının ardından açıklama yapan Erçetingöz, "Her işte bir hayır vardır. Yol yakınken dönülmesi de güzeldir. Bu camiada Burcu gibi kızların kalmadığını yakında görecek. Şimdi bu şan şöhret, ego tatmini güzel olabilir ama belli bir sonra o da kendi kafasına dank edecek diye düşünüyorum" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

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"GÖRÜNEN KÖY KILAVUZ İSTEMEZ"

5 sene sonra Ahmet Kural hakkında tekrardan konuşan Kenan Erçetingöz, "Sıla'ya çok büyük geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bir paylaşım yapmış, 'Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var' diye. Aslında yaşadıklarından öğrendiğin çok şey olmalı. Bir de görünen köy kılavuz istemez diye bir laf var.

"ALLAH KURTARMIŞ"

İlişkilerde bir geçmişe bakılması gerektiğine inanıyorum. Bakmadığını düşünüyorum. Baksaydı o soytarının ne olduğunu çok iyi bilirdi, görürdü en azından. Geçmiş olsun Sıla, Allah kurtarmış.

"BUNDAN SONRA O SOYTARIYLA OLACAK KADIN KİM"

Benim merak ettiğim bundan sonra o soytarıyla olacak kadın kim? Olacak mı? Bütün bu olaylara rağmen geçmişine bakmadan olacaksa, aynı olaylara maruz kalacak. İnşallah adalet yerini bulur ve Sıla'nın yaşadığı şiddeti gerçekten ciddi bir şekilde cezalandırır. O zaman ancak her şey düzelir." şeklinde konuştu.

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