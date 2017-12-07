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Erciyes Dağı'nda gece en düşük sıcaklık eksi 17 derece oldu

Kayseri'de hava sıcaklığı sıfırın altında 7, ilçelerde ise, 8-10 dereceye kadar düştü.

DHA | 07.12.2017 - 09:02..
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Erciyes kayak merkezinde hava sıçaklığı sıfırın altında 17 derece oldu. Kent merkezinde buzlanma nedeniyle çok sayıda hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Meteroloji uzmanları, bölgede kar yağışının bugün de aralıklı olarak devam edeceğini açıkladı.

Erciyes Dağı'nda gece en düşük sıcaklık eksi 17 derece oldu

SÜRÜCÜLERİN DİKKATLİ OLMASI İSTENDİ

Develi- Erciyes- Kayseri, Kayseri- Erciyes karayolunda, Hisarcık ve Hacılar çıkışlarında günün erken saatlerinde sis görülürken araç sürücülerinin dikkatli olması önerildi.

Erciyes Dağı'nda gece en düşük sıcaklık eksi 17 derece oldu

EKSİ 17 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Erciyes-Kayseri karayolu, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sürekli kar temizliğiyle açık tutulurken, Tekir Yaylası'nda gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 17 derece olarak ölçüldü.

Erciyes Dağı'nda gece en düşük sıcaklık eksi 17 derece oldu

KENT MERKEZİNDE EKSİ 5-7 DERECE

Kayseri kent merkezinde gecenin en düşük hava sıcaklığı eksi 5-7 derece, Sarız'da eksi 8.6 oldu.

Erciyes Dağı'nda gece en düşük sıcaklık eksi 17 derece oldu

Erciyes Dağı'nda gece en düşük sıcaklık eksi 17 derece oldu

Erciyes Dağı'nda gece en düşük sıcaklık eksi 17 derece oldu

Erciyes Dağı'nda gece en düşük sıcaklık eksi 17 derece oldu

Erciyes Dağı'nda gece en düşük sıcaklık eksi 17 derece oldu

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