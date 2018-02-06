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Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin yaptığı otomobil

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileriyle MTTB'nin ortaklaşa yaptığı yerli elektrikli otomobil, görenlerin büyük ilgisini çekiyor.

DHA | 06.02.2018 - 16:49..
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TÜBİTAK'tan 'Alternatif Enerjili Araçlar' kategorisinde birincilik ödülü alan ve bir otolde sergilenen araç, tasarımı ile görenlerin beğenisini kazandı.

"TASARIM ALANINDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANDIK"

Elektrikli otomobille ilgili bilgi veren Milli Türk Talebe Birliği Kayseri Şube Başkanı Akın Kaya, "Şubemiz olarak TÜBİTAK tarafından düzenlenen (Alternatif Enerjili Araçlar) yarışması için Erciyes Üniversitesi'nde böyle bir araç ürettik. Aracımız tamamen elektrikli olup öğrenci arkadaşlarımız tarafından yapıldı. Aracımızla katıldığımız TÜBİTAK yarışmasında tasarım alanında birincilik ödülü kazandık. Tabi halen aracımızın geliştirilmesi gereken bir takım kısımları var. Geliştirilmesi gereken kısımlar üzerinde arkadaşlarımız gerekli çalışmalarını yapıyor." dedi.

Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin yaptığı otomobil

"KAPORTASI EL İŞÇİLİĞİ"

Elektrikli otomobilin proje yöneticisi Gürkan Emrecan ise "Dava isimli aracımızı TÜBİTAK (Alternatif Enerjili Araçlar) yarışları için yaptık. 2 aylık bir sürede 4 kişilik mühendis ekip tarafından bu hale getirildi. Otomobilin kaportasını el işçiliği ile yaptık. Araç yüzde 100 elektrikli olup, 4,8 KW elektrik motoruna sahip. Aracımız prototip olduğu için yine üzerinde yapılması gereken işlemler var. Aracımız 90 bin liraya mal oldu. Bundan sonraki hedefimiz aracın menzili artırmak olacak. Bu arabayla biz aralıksız 100 kilometre yol yapabiliyoruz. Pil hücre sayısını arttırarak bunu 300 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin yaptığı otomobil

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