Erciyes'te kayak yaparken uçuruma düşen liseli genç öldü

Turizm ve kış sporları merkezi Erciyes Dağı'na ailesiyle 3 gün önce sömestir tatiline gelen Yiğithan Selvi, babası emekli gazi Yarbay Hayati Selvi ve annesi Ceyhan Selvi Tekir yaylasındaki oteller bölgesinde bulunan orduevine yerleşti.

Yiğithan Selvi dün öğle saatlerinde kaymak üzere mekanik tesislere binerek, Tekirkapı’daki en üst istasyona ulaştı.

Buradan Hisarcık kapıya tek başına geçmek isteyen İstanbul Özel Yeninesil 2000 Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Yiğithan’dan haber alamayan ailesi, saat 17.30 sıralarında jandarmaya başvurup, kaybolduğu ihbarı yaptı.

DERİN VADİDE AĞIR YARALI BULUNDU

Erciyes A.Ş. Kurtarma ekipleri, AFAD, JAK, UMKE ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri pist ve pist çevresinde arama kurtarma çalışması başlattı.

Yaklaşık 4 saat sonra, Yiğithan Selvi’nin cep telefonu sinyalline ulaşan ekipler, uluslararası kayak pistindeki turuncu renkli fileleri aşıp, ezilmemiş karların olduğu bolkarlı olarak nitelendirilen bölgeye geçerek burada kayan talihsiz genci, Şeytanderesi girişindeki kayalık alandaki derin bir vadideki yüksek bir kayanın dibinde hareketsiz buldu.

İlk müdahalesi burada yapılan Yiğithan, daha sonra ekiplerin yardımı ile paletli kar ambulansına konularak, 2 bin 200 metredeki oteller bölgesine indirildi. Buradan ambulansla ağır yaralı olarak kent merkezindeki Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fükeltesi Gevherç Nesibe Hastanesi acil servisine getirilerek yoğun bakıma alınan talihsiz genç, iç kanama nedeniyle saat 23.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

SABAH SAVCI İNCELEME YAPTI

Olayın ardından, Cumhuriyet Savcısı bu sabah olayın olduğu bölgeye jandarma ekipleriyle giderek, inceleme yaptı. Daha sonra talihsiz gencin otopsisi yapılarak, cenazesi ailesine teslim edildi. Aslen Yozgat Sarıkaya nüfusuna kayıtlı olan, ancak İstanbul’da oturan aile, bu sabah yapılan otopsinin ardından cocuklarının cenazesini teslim alarak, havayoluyla İstanbul'a götürdü.













