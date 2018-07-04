Erdal İnönü Amerikalı bir kızla manşet oldu

Selen KALDIRIM/ [email protected]

1947 yılında Amerika'ya fizik okumaya giden Erdal İnönü'nün 1952’ye kadar babası İsmet İnönü ile olan mektuplaşmalarında, gözümüze Amerikan gazetelerinde çıkan bir ‘evlilik dedikodusu’ açıklamasının yer aldığı mektup takılıyor. Erdal İnönü’nün evlilik haberini duyan İsmet Paşa, yazılanlardan anlaşıldığı üzere bu durumdan oldukça rahatsız olmuştu.

‘’ERDAL İNÖNÜ EVLENMEK ÜZERE’’

Erdal İnönü, 1947 yılında, Fen Fakültesi’nden fizik lisansı alarak mezun olduktan sonra, yüksek lisans için vapurla Amerika’ya California Teknoloji Enstitüsü’ne gitti. Sık sık babası İnönü ile mektuplaşan Erdal İnönü, mektuplarında yaptığı seyahatlerden, okulundan ve ülkenin durumundan söz ediyordu. NBC’de yayınlanan bir Amerikan programında kendisinden bahsedilen haberde; Amerikalı bir kızla evlenmek üzere olduğu söylendi. Bu durum İstanbul’da Cumhuriyet Gazetesi’ne de manşet olunca ortalık kızıştı. Adı magazin dedikodularına karışan Erdal İnönü, abisinden ‘’böyle bir şey olmadığını söyle’’ şeklinde bir mektup almıştı.

(Erdal İnönü abisiyle - Amerika günlerinden)

Erdal İnönü babasına yazdığı mektupta, hakkında çıkan evlilik haberi hakkında şöyle yazmıştı;

"EVLİLİK HABERİ UYDURMA, KİMSEYLE BERABER OLMADIM"

8 Eylül 1949 / Perşembe

‘’Sevgili Babacığım,

Bu gece bir saat kadar önce San Diego'dan döndüm. Evde 1 Eylül tarihli mektubunuzu buldum. İçlerinde sözde evlenmem ihtimaline ait gazete havadislerini okudum.

Önce bu haberi bana sormaya lüzum görmeden yalanlamakla hakkımda gösterdiğiniz güvene teşekkür ederim. Telgrafta da dediğim gibi, tamamen uydurmadır, hiçbir aslı esası yoktur. Bir evlenme ihtimalini hatıra getirecek vesileler üzerinde endişeye düşmüş olabileceğinizi tahmin ediyorum; onun için söyleyeyim ki, hiç böyle bir bahane de mevcut olmamıştır. Şimdiye kadar bütün Amerika'nın hiçbir eğlence yerinde hiç bir kızla beraber bulunmuş değilim. Bu yüzden böyle bir havadisi doğrudan doğruya hiçbir sebebe yoramıyorum.''





‘’BENİ BAŞKA BİRİYLE KARIŞTIRMIŞLAR’’

''New York Mirror gazetesi hakkında bir şey bilmiyorum; siyasi hüviyeti nedir, yahut bir sansasyon gazetesi midir, haberim yok; yazan belki bizim efkarı umumiyeden haberi olmayan, iyi niyetli bir cahildir, aklı sıra dostluk göstermek için böyle bir şey uydurmuştur, belki de bizi bilen bir düşmandır. Mamafih bana en muhtemel görünen şey beni, başka bir Türk, yahut Doğulu bir gençle karıştırmış olmasıdır.’’

‘’SANA GÜVENİMİZ TAM’’

Mektupta, hakkında çıkan dedikoduları inkâr eden Erdal İnönü, babasına oldukça mahcup, biraz da isyankâr bir yazı yazmıştı. İsmet İnönü cevap mektubunda, durumu oldukça anlayışlı karşılıyor.

16 Eylül 1949 / Cuma

‘’Erdalım, sevgili evladım,

San Diego'dan döner dönmez yazdığın 8.9 tarihli mektubunu dün aldık. Makbule geçti; teşekkür ederiz. Seni vaziyetten haberdar etmek istedik. Sana güvenimiz tamamdır. Sağ ol evladım. Uzun uzun eğlenceli yazmışsın. Herhalde üzülmemişsindir. San Diego'dan erken dönmüşsün. Geri kalan on günlük tatilini de istifadeli geçirsen ne iyi olacak. İnşallah bir tertibini bulmuşsundur. Biz hep iyiyiz. Gözlerinden öperiz. Canım evladım, sevgili Erdalım, selamlar ve sevgilerle esen kal. Canım Erdalım.’’





ERDAL İNÖNÜ’NÜN AĞZINDAN ‘EVLİLİK’ DEDİKODUSU

“1947’de üniversiteden mezun oldum. Abim California’daki CALTECH üniversitesindeydi. Ben de onun yanına gittim. Teorik fizik yapmak istiyordum. O zaman dünyada ünlü olan fizikçi Einstein’dı. Onun gibi olmam söz konusu değildi ama Einstein idolümdü.

Bursum yoktu, babamın parasıyla gitmiştim. Babam aylık 140 dolar civarında bir para yolluyordu. O yeterli oluyordu. Arada gelip gidenlerle ilave para da yolluyordu. Hatta bir kez Vehbi Koç’la biraz para göndermişti. Abimle bütün gün okuldaydık. Akşamları ben evde çalışırdım. Arada yemeğe çıkardık, yemekten sonra eve döner gene çalışırdım. Arada bir sinemaya giderdik ama öyle partilere filan gittiğimiz olmadı. Zaten ben mahcup bir insandım. Öyle partilere gitmekten hoşlanmazdım; korkar, çekinirdim. En büyük lüksümüz otomobille Los Angeles’e gitmek, orada bir sinemaya girmek, belki bir iki artisti görmekti. Abim gördü birkaçını, ben hiç görmedim gerçi... O yıllarda NBC’de Walter Winchell diye çok popüler bir yorumcu vardı. Bir programda ‘Türkiye Cumhurbaşkanı’nın CALTECH’te okuyan oğlu, bir Amerikalı kızla evlenmek üzere’ demiş. Bu da Cumhuriyet’e haber olmuş. Hiç böyle bir şey yoktu oysa... Ben kimseye aşık olmadım. Winchell uydurmuş ya da ‘Orada yaşıyor; muhakkak bir kızı sevmiştir’ diye yakıştırmış.

''BABAM ÇOK ÜZÜLDÜ, BİR ŞEY OLMADIĞINI SÖYLE''

Abim o zaman Türkiye’deydi. ‘Babam çok üzüldü, öyle bir şey olmadığını söyle’ diye yazdı bana... Ben de babama ‘Aslı olmayan bir haber bu’ diye telgraf çektim. Sonra mektup da yazdım: ‘Bunu yazan, ya bizi tanımayan iyi niyetli biri veya bizi tanıyan kötü bir insan. Bunu uydurmuş’ dedim. Babam hoşlanmış bu ifadeden. İnandı bana. Üzüntüsü kalmadı.”







