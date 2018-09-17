Erdal Öz Edebiyat Ödülü Adalet Ağaoğlu’na gitti

Başkanlığını Handan İnci'nin üstlendiği, Asuman Kafaoğlu Büke, Oğuz Demiralp, Sibel Irzık, Cemil Kavukçu, Ömer Türkeş ve Faruk Duman'dan oluşan Seçici Kurul, Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün on birincisinin Adalet Ağaoğlu'na verilmesini kararlaştırdı.

"EDEBİYATIMIZIN DORUKLARINDAN"

Ödülün gerekçesi, "16 Eylül 2018 Pazar günü toplanan Erdal Öz Edebiyat Ödülü Seçici Kurulu, çağdaş edebiyatımızın temel taşlarından Adalet Ağaoğlu'nu edebiyatımıza sağladığı tüm katkılardan dolayı bu yılki ödüle layık görmüştür. Adalet Ağaoğlu, arka planlarında Türkiye'nin sosyal, siyasi, kültürel yapılarını işlediği romanlarını, yenilikçi anlatım teknikleriyle kaleme almış, günlükleri, öyküleri, roman ve oyunlarıyla edebiyatımızın doruklarından biri olmuştur." ifadeleriyle açıklandı.

Yazar Erdal Öz, 6 Mayıs 2006'da hayatını kaybetti

ÖDÜL 22 EKİM'DE VERİLECEK

2018 Erdal Öz Edebiyat Ödülü 22 Ekim Pazartesi günü Dada Salon'da yapılacak törenle Adalet Ağaoğlu'na verilecek.