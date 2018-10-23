Erdal Öz Edebiyat Ödülü Adalet Ağaoğlu’na verildi

Can Yayınları’nın kurucusu yazar Erdal Öz’ün anısını yaşatmak için her yıl düzenlenen Erdal Öz Edebiyat Ödülü töreni Şişli'de bulunan Dada Salon Kabarett’te yapılan törenle Adalet Ağaoğlu’na verildi.

"ÖNEMİ BÜYÜK"

Can Yayınları’nın Genel Müdürü Can Öz yaptığı açılış konuşmasında; "Erdal Öz Edebiyat Ödülleri’nin böyle bir dönemde sürdürülmesi başka bir öneme sahip. Bu ödülün sürdürebilir olmasında Cemil Kavukçu’nun ve Celal Üster’in fikirleri bizim için çok önemli oldu" dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Ödülü almak için sahneye çıkan Ağaoğlu yaptığı konuşmasında sahip olduğu mutluluğu ifade ederek yazar Cevdet Kudret’in bir hikâyesini anlattı ve kendisine ödül verenlere teşekkür etti.