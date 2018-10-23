taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7879
Euro
6.6365
Altın
1238.829
Borsa
93184.68
Gram Altın
229.764

Erdal Öz Edebiyat Ödülü Adalet Ağaoğlu’na verildi

11. Erdal Öz Edebiyat Ödülü düzenlenen törenle yazar Adalet Ağaoğlu'na takdim edildi.

Haber Merkezi | 23.10.2018 - 15:54..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Can Yayınları’nın kurucusu yazar Erdal Öz’ün anısını yaşatmak için her yıl düzenlenen Erdal Öz Edebiyat Ödülü töreni Şişli'de bulunan Dada Salon Kabarett’te yapılan törenle Adalet Ağaoğlu’na verildi.

"ÖNEMİ BÜYÜK"

Can Yayınları’nın Genel Müdürü Can Öz yaptığı açılış konuşmasında; "Erdal Öz Edebiyat Ödülleri’nin böyle bir dönemde sürdürülmesi başka bir öneme sahip. Bu ödülün sürdürebilir olmasında Cemil Kavukçu’nun ve Celal Üster’in fikirleri bizim için çok önemli oldu" dedi.

Erdal Öz Edebiyat Ödülü Adalet Ağaoğlu’na verildi

TEŞEKKÜR ETTİ

Ödülü almak için sahneye çıkan Ağaoğlu yaptığı konuşmasında sahip olduğu mutluluğu ifade ederek yazar Cevdet Kudret’in bir hikâyesini anlattı ve kendisine ödül verenlere teşekkür etti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bahçeli yerelde ittifakı bitirdiklerini açıkladı

Bahçeli yerelde ittifakı bitirdiklerini açıkladı

1262
Başkan Erdoğan Bekir Bozdağ'a sahip çıktı

Başkan Erdoğan Bekir Bozdağ'a sahip çıktı

207
İstanbul Yeni Havalimanı göz doldurdu

İstanbul Yeni Havalimanı göz doldurdu

111
Bahçeli'nin ittifak sözlerine Erdoğan'dan cevap

Bahçeli'nin ittifak sözlerine Erdoğan'dan cevap

245
Mesut Özil'li Arsenal'den üst üste 7. galibiyet

Mesut Özil'li Arsenal'den üst üste 7. galibiyet

27
Şenol Güneş TL üzerinden maaşı kabul etmedi

Şenol Güneş TL üzerinden maaşı kabul etmedi

220
CIA Direktörü Haspel Türkiye'de

CIA Direktörü Haspel Türkiye'de

113
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM