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Erdal Tosun'un hayatını kaybettiği kazada karar çıktı

Hakim karşısına çıkarılan sanık Nihat Şaki'nin, "taksirle öldürme" suçundan 3 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

AA | 13.02.2018 - 14:08..
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İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, sanık Nihat Şaki ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada Erdal Tosun'un kızı müdahil Zeynep Kiraz Tosun'u ise avukatı temsil etti.

"ALT SINIRDAN UZAK BİR CEZA İSTİYORUZ"

Tosun'un avukatı Rengin Yüksel, maktulün olayda kusuru olmadığını, sanığın ise tam kusurlu olduğunu savunarak, "Suçun bilinçli taksirle işlenmesi de göz önünde bulundurularak, alt sınırdan uzak bir ceza verilmesini istiyoruz." dedi.

Erdal Tosun'un hayatını kaybettiği kazada karar çıktı

"BİLİNÇLİ OLARAK YAPMADIM"

Dava konusu suçu istemeyerek işlediğini kaydeden Nihat Şaki, "Bilinçli olarak kaza yapmadım. Belediyede işçi olarak çalışıyorum. İş saatine yetişmek için giderken bu olay oldu. Ölenin hayranlarından biriyim, çok üzgünüm. Öncelikle beraatimi, mahkeme aksi kanaatte ise lehte olan hükümlerin uygulanmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sanığın avukatı Ercüment Esel de müvekkili hakkında lehte olan hükümlerin uygulanmasını ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep etti.

3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, Şaki hakkında, "taksirle öldürme" suçundan 4 yıl hapis cezası verdi. Sanığın eylemi bilinçli olarak işlemediğini dikkate alan mahkeme, iyi hali de göz önünde bulundurarak cezayı, 3 yıl 4 aya indirdi. Mahkeme ayrıca sanığın sürücü belgesinin, karar kesinleştiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geri alınmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU

Nihat Şaki, Maslak'ta 29 Kasım 2016'da, Erdal Tosun'un kullandığı araca çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tedavi olduktan sonra gözaltına alınmış ve savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

Hazırlanan iddianamede, Şaki'nin, "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Şaki, 14 Şubat 2017'de yapılan duruşmada tahliye edilmişti.

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