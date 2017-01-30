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Erdal Tosun'un öldüğü yerde inceleme

Erdal Tosun’a çarptığı iddiasıyla cezaevinde tutuklu bulunan şoför Nihat Şaki, keşif için olay yerine getirildi.

30.01.2017 - 15:12
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Şaki’ye mahkeme heyeti ve uzman bilirkişi olarak görevlendirilen başpolis Ahmet Şengül nezaretinde keşif yaptırıldı. Ellerinin jandarma erine kelepçeli olduğu görülen Şaki, yarım saat boyunca heyete olay gününü anlattı.

OLAY YERİNDE İNCELEME

Öte yandan, keşif yapıldığı esnada Şaki’nin annesi Gönül, ağabeyi Murat ve kız kardeşi de olay yerine geldi. Oğlunu gören anne Şaki, gözyaşlarını tutamadı.

Erdal Tosun'un öldüğü yerde inceleme VİDEO

Erdal Tosun'un öldüğü yerde inceleme

Erdal Tosun'un öldüğü yerde inceleme

''BU BİLEREK OLACAK BİR İŞ DEĞİL''

Heyetin keşif için götürdüğü oğlu Şaki’nin peşinden gelen anne Şaki, her fırsatta oğlunu görebilmeye çalıştı. Anne Gönül Şaki, “Çok üzgünüm, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bu bilerek olacak bir iş değil. Bir şey diyemiyorum, çok üzgünüm. Ben yetim annesiyim, benim 4 tane yetimim var. Allah biliyor başka da kimsem yok. Yavrumu bir an önce görmek istiyorum” dedi.

Erdal Tosun'un öldüğü yerde inceleme

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