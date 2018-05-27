Erdek Belediyesi'nin araçlarına haciz konuldu

Başlatılan icra uygulamasının ardından Erdek Belediyesi´ne ait 10 adet araca bağlama kararı çıkarıldı.

2 ARACA EL KONULDU

Araçlara haciz işlemini gerçekleştirmek üzere belediyenin önüne gelen görevliler, belediyenin önünde bulunan 2 aracı alacaklı adına haciz ederek yedi emin deposuna teslim edildi.

8 ARACA DA HACİZ KONULACAK

Erdek Belediyesine ait 8 araçla ilgili de gelecek günlerde haciz işleminin yapılacağı kaydedildi.

EĞLENCE MERKEZİNE DE HACİZ UYGULANMIŞTI

Daha önce de belediyeye ait eğlence merkezine alacaklı avukat eşliğinde gelen icra memurları tarafından eşyalara haciz işlemi uygulandığı, haciz edilen malların temmuz ayında satışa çıkarılacağı öğrenildi.