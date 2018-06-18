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Erdek’te tatilcilerin çöp tepkisi

Balıkesir’in Erdek ilçesinde bayram tatilini geçiren binlerce vatandaş, en çok fiyatların yüksekliğinden ve çöp yığınlarından şikayet etti.

İHA | 18.06.2018 - 11:18..
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Bayram tatili nedeniyle arife gününden itibaren Erdek’e gelmeye başlayan misafirler, gündüz denize girerek, akşamları da eğlence yerlerinde gönüllerince eğlendiler.

3 günlük bayram tatilinde dinlenmek için Erdek ve Kapıdağ çevresini tercih eden tatilciler otelleri doldurdu. Sıcaktan bunalan tatilciler plajları mesken tutarken, bol bol güneşlenip, kendilerini denizin mavi sularına bıraktılar.

Erdek’te tatilcilerin çöp tepkisi

CHP'Lİ BELEDİYE TEPKİ TOPLADI

Genel olarak tatillerinden memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, ilçe genelinde biriken çöplerden şikayet etti. Yazın sıcak günleri dolayısıyla pis koku yayan çöp yığınları nedeniyle CHP’li Erdek Belediyesi tepki topladı.

Öte yandan, Erdek’te günlük pansiyonlar 175 ile 200 TL arasında kiralandı.

Erdek’te tatilcilerin çöp tepkisi

Erdek’te tatilcilerin çöp tepkisi

Erdek’te tatilcilerin çöp tepkisi

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