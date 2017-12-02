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Erdoğan 11 yıl sonra Erden ailesine yine misafir oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 yıl önce Başbakan iken evlerini ziyaret ettiği Erden ailesinin bir kez daha misafiri oldu.

Ajanslar | 02.12.2017 - 23:18..
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Erdoğan 11 yıl sonra Erden ailesine yine misafir oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars’taki AK Parti Kongresi’nde yaptığı konuşmasında ‘sonra gideriz’ dediği evi ziyaret etti.

11 YIL SONRA YİNE ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı, 2006 yılında başbakan olduğu dönemde kendisini ağırlayan Erden ailesi ile hasret giderdi.

Erdoğan 11 yıl sonra Erden ailesine yine misafir oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, "çok şefkat gördüm" dediği o ailenin fertleri, anne Necmiye Erden ve kızı Yeşim Erden, Subatan Köyü'ndeki evlerinde karşıladı. Uzun uzun sohbet ettiler.

Erden ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gözleme, tatlı ve çay ikram etti.

Erdoğan 11 yıl sonra Erden ailesine yine misafir oldu VİDEO

Erdoğan 11 yıl sonra Erden ailesine yine misafir oldu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KÖYLÜLERLE DE SOHBET ETTİ

Erdoğan, ev ziyaretinin sonrasında köylüler ile de sohbet etti.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan da eşlik etti.

Erdoğan 11 yıl sonra Erden ailesine yine misafir oldu

Erdoğan 11 yıl sonra Erden ailesine yine misafir oldu

Erdoğan 11 yıl sonra Erden ailesine yine misafir oldu

Erdoğan 11 yıl sonra Erden ailesine yine misafir oldu

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