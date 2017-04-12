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Erdoğan 15 Temmuz Şehit Gaziler programında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz şehit ve gaziler programında konuşuyor.

12.04.2017 - 21:06
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli İrade Platformu ve MÜMDER'in birlikte organize ettiği programda şehit yakınları ve gazilere hitap ediyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugüne kadar onların acısını azaltmak, milletimizin ve devletimizin kendilerine olan şükran borcunu ifa etmek için birçok düzenlemeyi uygulamaya koyduk. Şehit yakını ve gazilerimizin tam 45 ana başlık altına toplanmış hakları bulunuyor. Güncel ihtiyaçlar belirdikçe gazi ve şehitlerimizin taleplerine göre yeni çalışmaları, düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. İnşallah bu konuda her zaman sizlerin yanında olmaya, yükünüze omuz vermeye devam edeceğiz."

Ayrıntılar gelecek...

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