Erdoğan: 16 yıl önce terörle mücadele için destek lazımdı

16 yıl önce terör örgütleriyle mücadele için silah ve mühimmat desteğine ihtiyacı olan bir Türkiye'nin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, günümüzde ise yurt içinde ve yurt dışında dünyanın en başarılı operasyonlarını yaptığımızı söyledi.

"TÜKENME NOKTASINA GELDİLER"

Bölücü örgüte tarihinin en büyük, en ağır darbelerini indirdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü terör örgütü hem militan temini, hem haraç toplama, hem de bölge halkı üzerinde baskı kurma noktasında artık tükenme aşamasına geldi. Bir dönem ellerini kollarını sallayarak gezdikleri dağlar şu an o teröristlerin mezarı oldu. Artık Mehmetçiğimiz Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde bunların inlerine girdi, inlerine. Onlar kaçtı Mehmedimiz kovaladı. Bizim de şehitlerimiz oldu ama onların bakıyorsunuz 10 kat, 15 kat teröristler etkisiz hale geldi. Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de 4 bin 500 teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.





"EN BAŞARILI OPERASYONLARI YAPTIK"

Terörle mücadele konusuna değinen Erdoğan, "16 yıl önce bölücü örgütle mücadelesinde dahi birilerinin yardımına, silah, mühimmat, istihbarat desteğine muhtaç bir ülke iken bugün yurt içinde ve yurt dışında dünyanın en başarılı operasyonlarını yürüten bir Türkiye'ye kavuştuk. İşte son DEAŞtehdidini sınırlarımızın ötesinden kazıyıp attık. Fırat Kalkanı Harekatı'nda, bunun yanında özellikle Cerablus'ta attığımız adımlar ortada. Bütün bunlar yapılırken 3 bin DEAŞ mensubunu etkisiz hale getirdik." diye konuştu.

"AFRİN'E BARIŞ VE GÜVEN GELDİ"

Afrin'deki operasyonda bir tek sivilin bile zarar görmediğini dile getiren Erdoğan, "Daha 5 ay öncesine kadar teröristlerin sokaklarında cirit attığı Afrin'de bugün hamdolsun huzur var, emniyet var. Ülkemizin teröristlerden arındırdığı 4 bin kilometrekarelik alanda Türk, Kürt, Arap kardeşlerimiz, Türkmen kardeşlerimiz barış ve güven içinde yaşıyor." diye konuştu.