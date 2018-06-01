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Erdoğan: 16 yıl önce terörle mücadele için destek lazımdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 bin 500 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Erdoğan, "Yurt içinde ve dışında en iyi operasyonları yaptık" dedi.

AA | 01.06.2018 - 02:31..
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Erdoğan: 16 yıl önce terörle mücadele için destek lazımdı

16 yıl önce terör örgütleriyle mücadele için silah ve mühimmat desteğine ihtiyacı olan bir Türkiye'nin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, günümüzde ise yurt içinde ve yurt dışında dünyanın en başarılı operasyonlarını yaptığımızı söyledi.

Erdoğan: 16 yıl önce terörle mücadele için destek lazımdı

"TÜKENME NOKTASINA GELDİLER"

Bölücü örgüte tarihinin en büyük, en ağır darbelerini indirdiklerini  söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü terör örgütü hem militan temini, hem  haraç toplama, hem de bölge halkı üzerinde baskı kurma noktasında artık tükenme aşamasına geldi. Bir dönem ellerini kollarını sallayarak gezdikleri dağlar şu an  o teröristlerin mezarı oldu. Artık Mehmetçiğimiz Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te,  Bestler Deresi'nde bunların inlerine girdi, inlerine. Onlar kaçtı Mehmedimiz  kovaladı. Bizim de şehitlerimiz oldu ama onların bakıyorsunuz 10 kat, 15 kat  teröristler etkisiz hale geldi. Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de 4 bin 500  teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.

Erdoğan: 16 yıl önce terörle mücadele için destek lazımdı


"EN BAŞARILI OPERASYONLARI YAPTIK"

Terörle mücadele konusuna değinen Erdoğan, "16 yıl önce bölücü  örgütle mücadelesinde dahi birilerinin yardımına, silah, mühimmat, istihbarat desteğine muhtaç bir ülke iken bugün yurt içinde ve yurt dışında dünyanın en başarılı operasyonlarını yürüten bir Türkiye'ye kavuştuk. İşte son DEAŞtehdidini  sınırlarımızın ötesinden kazıyıp attık. Fırat Kalkanı Harekatı'nda, bunun yanında  özellikle Cerablus'ta attığımız adımlar ortada. Bütün bunlar yapılırken 3 bin  DEAŞ mensubunu etkisiz hale getirdik." diye konuştu.

Erdoğan: 16 yıl önce terörle mücadele için destek lazımdı

"AFRİN'E BARIŞ VE GÜVEN GELDİ"

Afrin'deki operasyonda bir tek sivilin bile zarar görmediğini dile getiren Erdoğan, "Daha 5 ay öncesine kadar teröristlerin sokaklarında cirit attığı Afrin'de bugün hamdolsun huzur var, emniyet var. Ülkemizin teröristlerden  arındırdığı 4 bin kilometrekarelik alanda Türk, Kürt, Arap kardeşlerimiz, Türkmen  kardeşlerimiz barış ve güven içinde yaşıyor." diye konuştu.

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