İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan Türken Vakfı'nın düzenlediği yemeğe katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mülteci meselesi yeri geldiğinde bize insan hakları dersi vermeye çalışan ülkelerin yüzlerindeki makyajı akıtmış, gerçek suratları ortaya çıkartmıştır. Türkiye alnının akıyla çıkarken, Batı ülkeleri sınıfta kalmıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, "Biz altın ve elmas için insanları birbirine kırdırmadık, ama bazıları bunu yaptı." dedi.

"24 HAZİRAN BİR DÖNEMDİR"

İngiltere'de konuşan Erdoğan, "24 Haziran Türkiye için bir kırılma noktasıdır. Seçimler ülkemizin yeni bir döneme açılacağı çok kritik seçimlerdir. Bu seçimlerde sadece Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri belirlenmeyecek, 2023, 2053 ve 2073 vizyonu da oylanacaktır. Seçim sonuçlarına göre; ülkemiz ya 16 yıldır aralıksız sürdürdüğü demokrasi ve kalkınma hamlesini devam ettirecek, ya da çetin mücadeleler sonucunda elde ettiği pek çok kazanımı heba olup gidecektir." şeklinde konuştu.