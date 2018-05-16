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Erdoğan 3 ülkenin liderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ve Sudan Cumhurbaşkanı Beşir ile telefonda görüştü.

İHA | 16.05.2018 - 14:16..
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Erdoğan 3 ülkenin liderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ve Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir’le bugün birer telefon görüşmesi yaptı.

İİT TOPLANTISI KONUŞULDU

Görüşmelerde, ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze’de Filistinlileri hedef alması neticesinde tırmanışa geçen gerilimi ele almak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) cuma günü İstanbul’da gerçekleştireceği olağanüstü toplantıya ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

ORTAK TUTUM KARARI

Uluslararası camianın Filistinlilere yönelik ihlallere sessiz kalmaması gerektiğine değinen liderler, İİT üyesi ülkelerin olaylar karşısında kararlı ve ortak bir tutum sergilemesinin önemini de vurguladılar.

FİLİSTİN GÖRÜŞMELERİ SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasıyla gerilimin alevlenmesinin ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Cabir Es Sabah, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile de aynı çerçevede birer telefon görüşmesi yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin’deki son gelişmelerle ilgili olarak telefon trafiğinin devam edeceği kaydedildi.

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