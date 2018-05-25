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Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhsan Doğramacı Bilkent, İstanbul Gedik ve Özyeğin Üniversitelerine rektör atadı.

İHA | 25.05.2018 - 09:13..
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Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130’uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü maddeleri uyarınca, mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) olumlu görüşü üzerine, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Abdullah Atalar’ı, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zafer Utlu’yu, Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk’ü atamışlardır.” ifadelerine yer verildi.

Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı

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