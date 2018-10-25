Erdoğan, 4 yıl aradan sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nde

1 Aziz Yıldırım FETÖ davasında tanık olacak Aziz Yıldırım, FETÖ'nün "Yargıtay imamı" olduğu iddia edilen Kuseyri'nin de arasında bulunduğu 52 avukatın yargılandığı davada tanık olarak dinlenecek.

2 Kartepe’ye yılın ilk karı düştü Kocaeli'nin kayak merkezi olan Kartepe'ye kar yağdı.

3 Bakan Kurum'dan İmar Barışı açıklaması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı'nın tarihinin uzatılabileceğinin sinyallerini verdi.

4 Okullarda not sistemi yerine sosyal aktiviteler olacak Yeni eğitim vizyonunda, ilkokulda not dönemi bitecek, öğrenci, kabiliyeti üzerinden değerlendirilecek. Oyun, zeka gelişimi, yetenek keşfi gibi alanlarda eğitimler verilecek.

5 Suarez'in frikik denemesi Messi'yi güldürdü Messi'nin Alaves'e attığı frikik golüne özenen Suarez'in denemesi başarısız oldu. Maçı tribünden takip eden Messi ise yaşanan bu pozisyon sonrası tebessüm etti.

6 15 gönüllü öğretmen lösemili çocukları eğitiyor Antalya'da gönüllü 15 öğretmen, lösemi ve kanserle mücadele ettiği için okula gidemeyen çocukların eğitimden geri kalmaması için her cumartesi onlarla bir araya geliyor.