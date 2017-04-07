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Erdoğan ABD'nin Suriye rejimini vurmasını yorumladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'daki toplu açılış töreninde konuşuyor..

07.04.2017 - 15:30
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Erdoğan ABD'nin Suriye rejimini vurmasını yorumladı

erdogan

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin Suriye rejimini vurması ile ilgili konuştu. Erdoğan Hatay'da yaptığı konuşmada "bu adım olumlu ama yeterli değil" dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

"ÇOCUK KATLİAMLARI DEAŞ KILIFININ ALTINDA"

Çocukların hunharca katledildiği bir dünyada kimsenin kendisini huzurda hissetmesine imkan yoktur. Hiç kimse çocuk katliamlarını DEAŞ ile mücadele kılıfı altına gizlemeye kalkmamalıdır.

Rejimin, rejim tarafından kullanılan terör örgütlerinin gerçekleştirdikleri hoyratça saldırıların hiçbir meşruiyeti kalmamıştır. Suriye'de, aynı şekilde Irak'ta katledilen masumlarla birlikte insanlığın ortak vicdanı da ölüyor.

İdlib'deki ve diğer bölgelerdeki mazlumların ahı o zalim şahları yerinden indirecektir. O devlet terörü estirenleri yerinden indirecektir. Bunun çıok uzak olmadığını tahmin ediyorum.

İdlib'deki ve diğer bölgelerdeki mazlumların ahı zalimleri bir gün yerinden indirecektir bu zaman azdır.

Erdoğan ABD'nin Suriye rejimini vurmasını yorumladı VİDEO


"ADIM OLUMLU AMA YETERLİ DEĞİL"

ABD'nin olumlu adımları ve girişimleri olmuştu. Suriye'de bu hava üssü vurulup, Esad tarafından işlenen savaş suçlarına karşı atılmış bu somut adımı olumlu bulduğumu söylemek istiyorum. Yeter mi, ben bunu yeterli görmüyorum.

Bunu savaş suçlarına atılmış somut adım olarak olumlu buluyoruz. Yeterli mi değil. Bu adım olumlu ama yeterli değil.

Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bize düşen görev elimizdeki imkanları kullanarak mazlumların yanında durmaktır."

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