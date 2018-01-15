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Erdoğan ABD'nin terör ordusuna kıçı kirli bazıları dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki terör ordusu hareketleri için "Kıçı kirli bazıları" tanımlaması yaptı ve ekledi: "Tepelerine ineceğiz."

Haber Merkezi | 15.01.2018 - 14:15..
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Erdoğan ABD'nin terör ordusuna kıçı kirli bazıları dedi

Erdoğan ABD'nin terör ordusuna kıçı kirli bazıları dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da katıldığı bir açılış töreninde Suriye'nin kuzeyinde ABD destekli YPG terör örgütünün ordu kurma girişimini ti'ye aldı:

"KIÇI KİRLİ BAZILARI"

"Afedersin kıçı kirli bazıları, Suriye’de kalkıp bize tehdit sallıyor. Tehdit sallamak suretiyle Türkiye’yi kendi kabuğuna çekmek istiyor. Kusura bakmasınlar, PYD’ymiş, YPG’miş, DEAŞ’mış.

"VURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz, bunun başka çaresi yok. Obüslerle vuruyoruz, vurmaya da devam edeceğiz.

"HANGİ TUZAKLARI KURARLARSA KURSUNLAR..."

Kabuğumuza çekilip sizin vurmanızı mı bekleyeceğiz?

Kendi kararımızı kendimiz verdik, veriyoruz. Şu anda da operasyonlar zaten devam ediyor. Hangi tuzakları kurarlarsa kursunlar 2023 hedeflerimize varmamıza mani olamayacaklar."

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