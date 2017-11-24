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Erdoğan açıkladı: Afrin'de İdlib modeli uygulanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'deki kontrol noktalarının Afrin'de de oluşturulması için kararlılıkla yola devam edeceklerini söyledi.

24.11.2017 - 07:23
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Erdoğan açıkladı: Afrin'de İdlib modeli uygulanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davetlisi olarak gittiği Rusya’nın Soçi kentinden dönerken uçakta önemli açıklamalar yaptı.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin elinde bulunduruğu Afrin'e yönelik düzenlenecek operasyona dair ilk ayrıntıları veren Erdoğan, bölgede İdlib modelinin uygulanacağını söyledi.

AFRİN'E KONTROL NOKTALARI

Erdoğan, "Afrin konusunda, Soçi’deki toplantı bizim için gerek Rusya, gerek İran’ın tavrını görmemiz açısından çok çok önemliydi. Şimdi, tavırlarını görmemizin ardından, İdlib’deki kontrol ve gözetleme noktalarının Afrin’de de oluşturulması için arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürecekler. Bizler kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.

AFRİN'E GERÇEK SAHİPLERİ DÖNECEK

Afrin’in asli sakinlerinin yerlerine dönmeye başlamasıyla, şehrin demografik yapısı da normale dönüyor. Kamplardan oraya dönüşün başlamasıyla birlikte, şehirler asıl sahiplerine kavuşmuş olacak. Bu, İdlib için de geçerli. Türkiye’de yaşayan İdliblilerin topraklarına dönmeleriyle, orası da eski demografik yapısına kavuşacak." diye konuştu.

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