Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Enerji Bakanı Berat Albayrak, Aliağa ilçesinde FSRU Projesi (Yüzer LNG Terminali/ Floating Storage and Regasification) açılış törenine katıldı.

Burada gündeme ilişkin konuşan Erdoğan, El Bab operasyonunu eleştirenlere "Bunlar ne saf ya.. Sabır sabır sabır anlamadılar.." diyerek operasyonda sona yaklaşıldığını söyledi.

"HALLOLMAK ÜZERE"

"Bu terör belasını da toprağa gömeceğiz. Şu anda El Bab. Birileri kuru sıkı atıyor. Dünyayı biz mi kurtaracağız diyor. Dünyayı kurtarma derdi değil. Bomba düşünce nerede Ey Devlet, Hükümet diyorsun. Kilis'e atanı sorunca dünyayı biz mi kurtaracağız. Bunlar ne saf ya. Sabır sabır sabır anlamadılar. Sadece ülkemizde değil terörün üzerine orada da gideceğiz dedik. Hamdolsun hallolmak üzere. Orayı da hallettik."

Erdoğan açıkladı: El Bab operasyonunda sona yaklaşıldı VİDEO