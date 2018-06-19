Erdoğan: Adana sağlık alanında dünyayla yarışıyor

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kala Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana mitinginde vatandaşlarla bir araya geldi.

BİN 500 YATAKLI HASTANE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16 yılda Adana'ya 41 katrilyon yatırım yapıldığını belirterek, 21 hastane olarak toplam 52 adet sağlık tesisi yaptık. Adana'ya bin 550 yataklı şehir hastanesi yaptık." ifadelerini kullandı.

"SIKINTINIZ OLDUMU DOĞRU BURAYA"

İnşa edilen Adana Şehir Hastanesi'ni barkovizyonda izleten Erdoğan, "Bay Kemal, tavsiye ederim. Sıkıntın olduğu zaman doğru buraya. Bay Muharrem aynen sanada tavsiye ediyorum. Sıkıntın olduğunda doğru buraya." dedi.

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