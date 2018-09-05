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Erdoğan: Af için değerlendirme yapabiliriz

Devlet Bahçeli'nin gündeme taşıdığı af konusu hakkında konuşan Başkan Erdoğan, MHP ile detayları tartışmak için masaya oturabileceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 05.09.2018 - 07:22..
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Erdoğan: Af için değerlendirme yapabiliriz

Devlet Bahçeli ile af konusunu konuşabileceğini söyleyen Erdoğan, "Biz bir yola çıktı. Bizim gündemimizde yok ancak değerlendirmek için adım atmaktan çekinmeyiz" şeklinde konuştu.

"KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARI AFFEDEMEYİZ"

Kader mahkumu tabirinin kimler için kullanılacağının çok önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, "Kader mahkumları meselesini anlamış değilim. Kime kader mahkumu denir çok çok önemli. Benim bir ilkem var. İlkem de şudur: Devlete karşı işlenen suçlarda devlet affedici olabilir. Ama kişilere karşı işlenen suçlarda devletin af yetkisi yoktur." dedi.

MHP ile af konusunun detaylı bir şekilde konuşulabileceğini söyleyen Başkan, "Biz arkadaşlarımıza şunu da söyledik, özellikle bu bizim gündemimizde olan bir şey değil. Tüm bunlara rağmen hakikaten yapabilecek bir şey var ise bunu da aramızda görüşelim. Biz MHP ile bir yola çıktık. Burada zaman zaman buna benzer konuları aramızda değerlendirmek suretiyle atılabilecek adımlar var ise bu adımları atmaktan da çekinmemeliyiz. Burada milletin, ülkenin, devletin menfaati önemli. Cezaevlerinde ciddi manada bir doluluk var, kabul ediyoruz. Tüm bunlara rağmen bir şey yapalım derken, öbür tarafta mağdur, mazlum  meydana getirmeyelim." ifadelerini kullandı.

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