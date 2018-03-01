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Erdoğan: Afrika ile yürümek istiyoruz

Moritanya'da mevkidaşı Abdülaziz ile basın karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni dünya düzeni kurulurken Afrika ile yürümek istiyoruz" dedi.

Haber Merkezi | 01.03.2018 - 01:06..
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Erdoğan: Afrika ile yürümek istiyoruz

Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm Moritanyalı kardeşlerime şu ifadelerimi seçerek kullanıyorum, Biz yeni bir dünya düzeni kurulurken Afrika ile birlikte yürümek istiyoruz" dedi.

Erdoğan: Afrika ile yürümek istiyoruz

"GÜÇ HAKLI DEĞİLDİR HAK GÜÇLÜDÜR"

Kudüs davasında kararından dönmeyeceğini de dile getiren Erdoğan, "128 ülke Amerika karşısında dik durdu. Amerika ise 8 kasaba ülkesi ile ancak çıkabildi. Hiç bir zaman güç haklı değildir. Hak güçlüdür.Kudüs konsuunda durduğumuz yerden asla taviz vermeyeceğiz. Kudüs Filistin'in başkentidir ve bunu da zten ilan ettik." ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Afrika ile yürümek istiyoruz VİDEO

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