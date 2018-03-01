Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm Moritanyalı kardeşlerime şu ifadelerimi seçerek kullanıyorum, Biz yeni bir dünya düzeni kurulurken Afrika ile birlikte yürümek istiyoruz" dedi.

"GÜÇ HAKLI DEĞİLDİR HAK GÜÇLÜDÜR"

Kudüs davasında kararından dönmeyeceğini de dile getiren Erdoğan, "128 ülke Amerika karşısında dik durdu. Amerika ise 8 kasaba ülkesi ile ancak çıkabildi. Hiç bir zaman güç haklı değildir. Hak güçlüdür.Kudüs konsuunda durduğumuz yerden asla taviz vermeyeceğiz. Kudüs Filistin'in başkentidir ve bunu da zten ilan ettik." ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Afrika ile yürümek istiyoruz VİDEO