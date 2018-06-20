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Erdoğan: Afrin bitti sırada Kandil var

Reis bizi Afrin'e götür sloganlarına karşılık olarak Erdoğan "Afrin bitti sırada Kandil var. Nerede Türkiye'ye taciz var biz tepelerine bineceğiz." dedi.

Haber Merkezi | 20.06.2018 - 19:14..
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Erdoğan: Afrin bitti sırada Kandil var

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için düzenlediği mitinglerine hız kesmeden devam ediyor.

Vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'le gurur duyduğunu belirterek, "Mardin'in bölücü terör örgütüne boyun eğmemesi ile gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"REİS BİZİ AFRİN'E GÖTÜR"

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından vatandaşlar 'Reis bizi Afrin'e götür' tezahüratında bulundu. Cumhurbaşkanı ise "Afrin bitti sırada Kandil var. Nerede Türkiye'ye taciz var biz tepelerine bineceğiz." şeklinde karşılık verdi.

Erdoğan: Afrin bitti sırada Kandil var VİDEO

"YAŞATTIKLARI ACILARIN HESABINI MİSLİYLE SORDUK"

Açıklamalarına devam eden Erdoğan, "Devlet, tüm şefkatiyle vatandaşlarını kucaklarken teröristlerin başlarına da kadife eldivenin içindeki çelik yumruğunu indirmekten çekinmedi.

Hem ülkemiz içerisinde hem de sınırlarımız ötesinde yürüttüğümüz bu operasyonlarla Mardinli kardeşlerime yaşattıkları acıların, zulümlerin, yürek sızılarının hesabını teröristlerden misliyle sorduk. Bu süreçte bölücü terör örgütünün bizi çekmek istediği tuzağa da düşmedik. Örgütün sergilediği onca alçaklığa rağmen hukuktan, demokrasiden ve adaletten taviz vermedik." diye konuştu

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