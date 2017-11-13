Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı.

Erdoğan Afrin'den gelen tacizleri göz ardı edemeyeceklerini ifade ederek "Gerekli adımları atmakta kararlıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"MÜMBİÇ BOŞALTILMADI"

"Bizim bir Cerablus operasyonumuz olmuştur. Ondan sonra El-Bab günler almıştır. 2000 kilometrekarelik bir alan Fırat Kalkanı Harekatı çerçevesinde kontrol altındadır.

Fırat'ın doğusuna gitmesi gerekenler verilen sözlere rağmen gitmemiştir. Mümbiç boşaltılmamıştır. Terör örgütü YPG orada işgalci olarak durmaktadır ama merkezi yönetim, Rusya ve bizler de orayı gözetim altında tutmaktayız.

İDLİB'DE ORTAK ÇALIŞMAMIZ SÖZ KONUSU

Halep'ten göç edenler İdlib'de. İdlib'de yaşamda sıkıntı var. Zaman zaman siviller tacize uğramakta, onun için Rusya ile bizim şu anda İdlib'de bir ortak çalışmamız söz konusu.

Bu çalışmayı sürdürüyoruz, sürdürmekte kararlılığımız var. Sınırları birlikte güvence altına almış durumdayız. Afrin de bizim sınırlara komşu olan iller.

Erdoğan: Afrin'den gelen tacizleri göz ardı edemeyiz VİDEO

AFRİN'DEN TACİZİ GÖZ ARDI EDEMEYİZ

Afrin'de de farklı bir durum söz konusu. Afrin'in içindeki demografik yapının içinde bize müzahir olan etnik unsurlar da var ama karşı olanlar da var. YPG/PYD'nin de burada belli bir yapısı var fakat biz Afrin'in zaman zaman bize karşı olan tacizini göz ardı edemeyiz.

Gerekli adımları atmakta kararlıyız. Bundan sonraki süreçte de kararlılığımız devam edecek.

Rusya ile müşterek adım atmanın görüşmelerini kendilerin ile de yaptık. Onların olumlu yaklaşımı bizim planımızı uygulamaya çok daha değişik şekilde yapmamıza olanak veriyor."