Erdoğan: Afrin'i kime vereceğimizi biz belirleriz

AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'le ilgili olarak Lavrov'un "Türkiye, Afrin'in kontrolünü Suriye hükümetine devretmeli" ifadelerini değerlendirdi.

"KİME GERİ VERECEĞİMİZİ İYİ BİLİYORUZ"

Erdoğan, "Bu yaklaşım çok yanlış. Biz şu anda Afrin'i kime geri vereceğimizi çok iyi biliyoruz. Suriye'de şu anda başka ülkelerin kontrol altında tuttuğu yerlerin Suriye'ye teslimi konuşulsun. 'Oraları rejim verdi' ifadesi bizi ikna etmez. Biz yeri geldiği zaman Afrin'i, Afrinlilerin kendisine bizzat teslim ederiz. Ama bunun zamanı bize aittir; onu da biz belirleriz, Sayın Lavrov değil" dedi.