Erdoğan, AK Parti bayramlaşma töreninde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı.

"HAYATİ YANLIŞ YAPTIKLARINI ANLAYACAKLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye ABD'nin silah vermesine ilişkin, "Dost bildiğimiz ülkeler Türkiye'nin bütünlüğünü tehdit eden terör örgütleriyle birlikte yürüme konusunda sakınca görmüyorlar. (ABD'nin YPG'ye verdiği silahlar) Hayati bir yanlış yaptıklarını anlayacaklar. Sınırlarımızda bir terör devleti kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"BESLEDİKLERİ YILANLARIN ZEHİRLERİ İLE UYANMALARI YAKINDIR"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

"NATO'daki kurallara bu atılan adımların hepsi aykırıdır. Brüksel'de bunu dile getirdim. Türkiye'ye yapılan saldırılarda kendi topraklarımızda değil kendi topraklarında müdahale edeceğiz. Türkiye'ye saldıran yılanların başlarını ezmeye devam edeceğiz. Sırf bize zarar veriyor diye bu yılanları besleyenlerin bir gün bu yılanların zehirleri ile uyanmaları çok yakındır."

"BU CAN BU BEDENDE OLDUKÇA BERABERİZ"

Biz hep beraberiz. Bu can bu tende oldukça beraberiz. Biz ülkemiz, milletimiz ve tüm kardeşlerimiz için bu zaferi kazanmak istiyoruz. Rabbim milletimiz ve tüm mazlumların ettiği dualar yüzü suyu hürmetine bizleri mahcup etmesin.



"TÜRKİYE BİR ÇADIR DEVLETİ DEĞİLDİR"

Müttefik bildiğimiz ülkeler terör örgütleriyle işbirliği yapmakta sakınca görmüyorlar. Verdikleri silahları daha sonra geri alacaklarını söyleyerek Türkiye'yi kandırdıkarını sananlar hayati bir yanlış yaptıklarını daha sonra anlayacaklar. Şunu tüm dünya bilmeli; Suriye'nin kuzeyinde sınırlarımızda bir terör devleti kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunlara destek verenler de bu gerçeği görecekler. Fırat Kalkanı'nda Mehmetçik elinden geleni Özgür Suriye Ordusu ile yaptıysa bundan sonra da yapacaktır. Asla taviz yok. Türkiye bir çadır devleti değildir bunu herkes bilmelidir.