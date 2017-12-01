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Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle grup halinde ikinci kez kapalı toplantı düzenledi. Ülke gündeminden köy okullarına her şey açık açık konuşuldu.

Haber Merkezi | 01.12.2017 - 08:48..
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Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 ilden 51 AK Parti milletvekili ile parti genel merkezinde buluştu . Yaklaşık 3 saat süren toplantıda 21 vekil söz istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu toplantıda yaptığı ve gündemde yer alan Reza Zarrab davasıyla ilgili açıklamaları medyada geniş yer bulsa da toplantının gündeminde milletvekillerinin seçildikleri şehirlerde yaşadıkları sorunlar vardı. Erdoğan da karşılıklı olarak kendi gözlemlerini dile getirdi.

"AĞRI'YA GİTTİĞİMDE FENA FIRÇALAYACAĞIM "

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da 10 yıldır süren bir hastane inşaatının uzamasına sitem etti, "Ağrı'ya gittiğimde bunun hesabını soracağım, fena fırçalayacağım." dedi.

Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

HEDEF EĞİTİMSE 'VUR GEÇ' TAVSİYESİ

Öte yandan bir milletvekili köylerde atıl durumda olan okulların kullanımı için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izin alamadıklarını söyledi. Bir başka vekil, "Ne izni, vur geç, izin sonradan gelir." tavsiyesinde bulundu. Erdoğan da "Bak doğru söylüyor." diyerek bu tavsiyeyi destekledi.

HANGİ ŞEHİRLERİN MİLLETVEKİLLERİ KATILDI

İlk toplantıda Adıyaman, Ağrı, Amasya, Antalya, Artvin, Bartın, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Giresun, Iğdır, Kırıkkale, Konya, Trabzon, Mersin, Zonguldak illerinden seçilmiş isimler yer aldı.

Erdoğan AK Partili vekillerle buluştu (Toplantı öncesi)

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