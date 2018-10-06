Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan, ekonomik olarak sıkıntıların olduğu bu dönemi fırsata çevirmeye çalışanları işaret ederek, "Milletimizi fırsatçıların insafına terk etmeyeceğiz, bunu böyle bilsinler. Serbest piyasa kuralları içinde bu fırsatçılarla mücadele edip kendilerine gereken yaptırımları uygulayacağız." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"AK Parti'nin daha uzun yıllar milletimize hizmet etmesini sağlamak istiyoruz. Bu yüzden bayrağı hep gençlere devretmenin çabasındayız.

Gençlerimizin her birinin emin sıfatı ile emanete sahip çıkacaklarına inanıyorum. Emanet duygusunun kaynağı doğrudan imandır. İman varsa eminlikten ve emanetten söz edebiliriz.

16 Nisan Halk Oylaması ve 24 Haziran Seçimleri milletimizle aramızdaki güçlü ilişkiyi bir kez daha görmemize vesile oldu.

"BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALDIK"

Türkiye tarihinin en büyük ekonomik saldırılarına maruz kalmasına rağmen 2 ayı bulmadan durumu büyük ölçüde kontrol altına aldık. Döviz kurunun bir anda böyle bir artış göstermesini ekonomik sebeplerle izah mümkün değildir.

Ekonomide eksiklerimiz, sıkıntılarımız elbette var. Seçimlerin hemen ardından zaten kolları sıvamış, ekonomik reformlar için hazırlıklara başlamıştır.

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"HER KRİZ BERABERİNDE FIRSATI DA GETİRİR"

Gerçeklerle yaşananlar arasında büyük orantısızlık var ki işin altında başka şeyler aramak durumunda kalıyoruz. Her kriz beraberinde bir çok fırsatı da getirir.

"FIRSATÇILARA GEREKEN YAPTIRIMI UYGULAYACAĞIZ"

Bizler ilk göreve geldiğimizde ülkemizin hali ekonomik olarak neydi hatırlayın. Ülkemizi çok kısa sürede nereye getirdiğimizi unutmayın. Bu işin tedavi yollarını da biliyoruz. Kısa zamanda bu işi toparladık ve yolumuza devam ediyoruz.

Özel sektörümüzün bu krizi fırsata çevirecek maharete sahip olduğuna inanıyorum. 2 aydan sonra yeniden bir toparlama ve yükseliş dönemine girdiğimizi görüyorum.

Bazıları krizi fırsata çevirmekle fırsatçılığı birbirine karıştırıyor. Milletime sesleniyorum. Bunun adı fırsatçılıktır. Milletimizi fırsatçıların insafına terk etmeyeceğiz, bunu böyle bilsinler. Serbest piyasa kuralları içinde bu fırsatçılarla mücadele edip kendilerine gereken yaptırımları uygulayacağız. Ekonomi reçetemizde üretim, tasarım, teknolojiyi geliştirmek, ihracat, istihdam vardır.

Her türlü desteğe, katkıya açığız. Bunun bedelini egemenliğimize ve geleceğimize göz dikerek ödetmeye çalışmasınlar. Türkiye borcuna sadıktır, yeter ki işi diyet borcuna döndürmesinler. İşte o zaman külahları değişiriz. Ak Parti döneminde ülkemizi diyet borçlarından kurtarana kadar çok mücadeleler ettik.

Son günlerde finansal danışmanlık hizmeti alınan bir şirket üzerinden yapılan tartışmalar güya bizi töhmet altında bırakarak aslında örtülü bir şekilde ülkemizi aynı cendereye sokma girişiminden ibarettir. Ama biz bu oyuna gelmeyiz. Bu can bu tende oldukça hiç kimse Türkiye’yi yeniden uluslararası kuruluşların boyunduruğu altına sokamaz.

Ana muhalefetin başındaki zat şunu da çok iyi bilsin. Sınırlarımız içinde bayrağımızın dalgalanması konusunda ne kadar kararlıysak bu konuda da aynı hassasiyete sahibiz, onu seninle de paylaşmayız. Ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi bağımsızlığın olmayacağını biz çok iyi biliyoruz.



Türkiye'de ekonomik kriz yok. Ekonomiyle alakalı bir manipülasyon var."

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