Erdoğan: Döviz yükseldi diye ellerini ovuşturanlar hüsrana uğradı

Başkan Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi akademik yıl açılış töreninde konuştu.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"6,5 milyarlık bir yatırım olan Star Rafinerisi'nin ülkemize ve halklarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu büyük yatırımın ülkemize kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Yeni eğitim öğretim yılında üniversitelerimizin hocalarına ve öğrencilerine de ayrıca başarılar diliyorum. Yaklaşık 90 bin öğrencisiyle ülkemizin en büyük yüksek öğrenim kurumları arasında bulunan Dokuz Eylül Üniversitemizin başarısını daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum.





Son günlerde her biri kendi alanlarındaki birikimleri, başarıları, eserleriyle, gençlerimize örnek olan üç önemli kayıp yaşadık.

ARA GÜLER SON NEFESİNE KADAR ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMİŞTİR

Bunlardan biri fotoğraf sanatçısı Ara Güler'dir. Dünyanın son yarım asrına damga vurmuş, tüm önemli liderlerle foto röportajlar gerçekleştirmiş, objektifiyle tarihe tanıklık etmiş büyük ustayı yad ediyorum. Kendisiyle ve objektifiyle ailece ayrıca şahsen tanışma imkanı bulduğumuz bu büyük usta, son nefesine kadar ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil etmiştir.





İkinci olarak, Ihlamurların çiçek açtığı mevsimlerin şairi, şiirimizin Beyaz Kartal'ı Anadolu şiirinin ulu çınarı Bahattin Karakoç'tur. Her ölüm hüzünlüdür, ama şairin ölümü yürekleri bir başka burkar. Bize düşen büyük aşk ve dava şairi Abdurrahim Karakoç'un da ağabeyi olan Karakoç'u şiirleriyle yad edmektir.

Üçüncü kaybımız, siyaset bilimi alanındaki akademik çalışmaları yanında, siyasetçi kimliğiyle tanıdığımız Prof. Dr. Oya Akgönenç’tir. Allah’tan rahmet diliyorum.

Bu üç isim, her biri kendi alanındaki başarılarıyla gençlerimizin çok iyi tanımaları, öğrenmeleri gereken şahsiyetlerdir. Başarı; hangi işi yaptığınızla değil, işinizi nasıl yaptığınızla ilgilidir. Fotoğrafçıysanız, en iyi fotoğrafları çekiyorsanız gönüllerde yer edinirsiniz. Şairseniz, yürekleri fetheden şiirleri yazıyorsanız isminiz tarihe altın harflerle yazılır. Akademisyenseniz, bunu insanlık için doğru şekilde kullanıyorsanız asla unutulmazsınız.





Siyasetçiyseniz, ülkenize yaptığınız hizmetler oranında, kalıcılık ve itibar edersiniz.Üçüncü kaybımız, siyaset bilimi alanındaki akademik çalışmaları yanında, siyasetçi kimliğiyle tanıdığımız Prof. Dr. Oya Akgönenç’tir. Allah’tan rahmet diliyorum.

Türkiye ne devletiyle ne de milletiyle ne de kurumlarıyla hudayınabit bir ülke değildir. Biz kadim bir devlete ve medeniyete sahibiz. Çok büyük emek ve fedakarlıklar var. Sadece Anadolu'daki varlığımızı korumak için verdiğimiz mücadelenin her biri birer destandır.

"TÜRKİYE'NİN NEDEN ESAMESİ OKUNMUYOR?"

Şanlıurfa'da binlerce yıllık geçmişe sahip Harran Okulu dünyanın en eski üniversitelerinden biri olarak kabul ediliyor. Ege'deki binlerce yıllık şehirlerimiz aynı zamanda kültür ve bilim yuvasıdır. Nice şehirlerimiz asırlar boyunca sadece bölgemizin değil dünyanın da önemli kültür merkezleriydi. Türkiye nasıl oluyor da dünyanın en büyük 500 üniversitesi arasında esamesi okunmuyor? Demek ki bir yerlerde sıkıntı var. Madem cevher bu topraklarda saklı çözümü yine burada arayacağız.

"YENİ BİR DİRİLİŞ GERÇEKLEŞECEK"

Eğitim öğretim yatırımlarından henüz arzu ettiğimiz neticeyi alamadık. Kısa zamanda eğitimde atacağımız adımlarla yeni bir diriliş gerçekleşecek. Milli eğitimde hem içerik hem sistem konusunda sıkıntılarımız var. Almanya'da 3 milyon civarında öğrenci var. Bizim ise yaklaşık 8 milyon üniversite öğrencimiz var. Demek ki şu anda biz iyiyiz. Nitelik konusunda sıkıntılarımız olabilir.





"BİZ OLMASAYDIK..."

Bugün en zor şartlarda bile kendi yol haritamızı takip edebiliyoruz. Dünyanın en önemli 10 yatırımından 6'sına aynı anda ev sahipliği yapıyoruz. İdlib'de, AFrin'de, Cerablus'ta biz olmasaydık belki de bu insanlar şimdi olmayacaktı.

"HÜSRANA UĞRADILAR"

Döviz kuru yükseldi diye birileri ellerini ovuşturmaya başladı. Biz hedeflerimize kilitlendik, sağlam durduk onlar da hüsrana uğradı.