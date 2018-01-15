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Erdoğan akşam yemeği yediği tesiste vatandaşla sohbet etti

Ankara'ya dönüşü sırasında Kırıkkale'de bir dinlenme tesisine uğrayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam yemeği yedi ve vatandaşlarla sohbet etti.

AA | 15.01.2018 - 03:46..
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Yozgat programının ardından Ankara'ya gitmek için yola koyulan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uğradığı dinlenme tesisinde vatandaşlarla sohbet etti.

Kırıkkale'de uğradığı bir tesiste akşam yemeği yiyerek vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Erdoğan akşam yemeği yediği tesiste vatandaşla sohbet etti

YEMEK VE SOHBET SONRASI ANKARA İÇİN YOLA KOYULDU

Burada vatandaşlarla da sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı.

Erdoğan'a Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz da eşlik etti.

Erdoğan akşam yemeği yediği tesiste vatandaşla sohbet etti

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