Erdoğan akşam yemeği yediği tesiste vatandaşla sohbet etti

Yozgat programının ardından Ankara'ya gitmek için yola koyulan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uğradığı dinlenme tesisinde vatandaşlarla sohbet etti.

Kırıkkale'de uğradığı bir tesiste akşam yemeği yiyerek vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

YEMEK VE SOHBET SONRASI ANKARA İÇİN YOLA KOYULDU

Burada vatandaşlarla da sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı.

Erdoğan'a Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz da eşlik etti.