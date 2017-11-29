taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.342
USD
3,9529
EURO
4,6893
ALTIN
163,39
PETR
63,1600

Erdoğan, Alman mevkidaşıyla görüştü

Erdoğan-Steinmeier telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

DHA | 29.11.2017 - 20:10..
  1. Haberler
  2. Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Federal Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefonda görüşmesi gerçekleştirdi.

SOÇİ ZİRVESİ KONUŞULDU

Görüşmede, Türkiye, Rusya ve İran'ın 22 Kasım'da Soçi'de liderler düzeyinde gerçekleştirdiği üçlü zirve hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman mevkidaşı Steinmeier'le bilgi paylaşımında bulundu.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Telefon görüşmesinde Suriye meselesinin yanı sıra ikili ilişkiler de ele alındı. Türkiye, Rusya ve İran’ın 22 Kasım’da Soçi’de liderler düzeyinde gerçekleştirdiği üçlü zirve hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Alman mevkidaşı Steinmeier’le bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, Suriye’deki güncel gelişmeler üzerinde duruldu.

SURİYE'DE BM GÖZETİMİNDE ADİL SEÇİME GİDİLMELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, halihazırdaki sürecin, Suriye’de BM gözetiminde serbest, adil ve tüm Suriyelilerin sandığa gidebilecekleri seçimleri tertip etmeyi hedeflediğine dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararında öngörüldüğü üzere Suriye halkının öncülüğünde ve sahipliğinde yürütülecek kapsayıcı, serbest, adil ve şeffaf bir siyasi sürecin hayata geçirilmesine büyük önem verdiklerini vurguladı.

ULUSAL DİYALOG KONGRESİ'NDE TERÖR ÖRGÜTLERİ OLMAYACAK

Soçi’de tertiplenecek Ulusal Diyalog Kongresi’nin Cenevre’nin alternatifi değil, tamamlayıcısı olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu kongrede terör örgütlerine yer olmayacağını ifade etti.

Görüşmede, Türkiye-Almanya arasındaki ikili ilişkilere de değinildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Alman mevkidaşı Steinmeier, ikili ilişkilere tekrar ivme kazandırmanın önemine işaret ettikleri görüşmede, bu yönde karşılıklı adımlar atılması gerektiğini belirttiler.

İlginizi Çekebilir
CHP'nin kurultayı Şubat'ın ilk haftası yapılacak
Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan seçimin de yapılacağı Olağan Genel Kurul 3-4 Şubat 2018'de yapılacak.
TSK: Kuzey Irak'ta 80'den fazla terörist etkisiz hale getirildi
Genelkurmay'dan yapılan açıklamada Kuzey Irak'ta 80 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Sabiha Gökçen işgal davasında karar
8 darbeciye ağırlaştırılmış müebbet, 20 darbeciye de müebbet hapis cezası verildi.
Taşeron işçilerin sorunu çözülüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, taşeron işçilerin sorununun bu hafta çözüleceğini açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İşkenceci general duruşmada zehir içerek öldü

İşkenceci general duruşmada zehir içerek öldü

344
Mehmet Okuyan: Cenneteki huriler arkadaş olarak var

Mehmet Okuyan: Cenneteki huriler arkadaş olarak var

588
Suudi Arabistan'da prenseslere gözaltı dalgası

Suudi Arabistan'da prenseslere gözaltı dalgası

84
Cumhurbaşkanı, açılış töreninde Kılıçdaroğlu'na yüklendi

Cumhurbaşkanı, açılış töreninde Kılıçdaroğlu'na yüklendi

344
Başbakan Yıldırım'dan Avrupa'ya gözdağı

Başbakan Yıldırım'dan Avrupa'ya gözdağı

226
Oray Eğin Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan düşmanlığını yazdı

Oray Eğin Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan düşmanlığını yazdı

291
Nedim Şener'den Fetullah Gülen'e: Yalancıyı...

Nedim Şener'den Fetullah Gülen'e: Yalancıyı...

70
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM