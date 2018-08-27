Başkan Erdoğan, Alman mevkidaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel konular da ele alındı.

Almanya ve Türkiye arasındaki istişare ve iş birliği mekanizmalarının yeniden işlerlik kazanmasının memnuniyet verici olduğu vurgulanan görüşmede iki lider, ikili ilişkileri geliştirme kararlılıklarını teyit etti.

EYLÜL SONDAKİ ZİYARET DE ELE ALINDI

Görüşmede, Başkan Erdoğan'ın eylül sonunda Almanya'ya yapacağı devlet ziyaretine ilişkin hazırlıklar da ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Alman mevkidaşı Steinmeier, iki ülkenin Dışişleri, Hazine ve Maliye bakanları arasında önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin ilişkilerin daha da güçlendirilmesine ivme kazandıracağını kaydetti.