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Erdoğan Anayasa Mahkemesi'nin yemeğinde konuştu

Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıldönümünde konuşan Erdoğan, Avrupa'nın Türkiye'ye karşı tutumunu eleştirdi.

27.04.2017 - 20:43
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Beykoz Mecidiye Kasrı'nda Anayasa Mahkemesinin kuruluşunun 55. yıl dönümü dolayısıyla verilen gala yemeğinde konuştu.

"TARİH EN BÜYÜK HAKEMDİR"

AKPM'nin kararıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdğan, "Fransa OHAL'de seçime gidince ses çıkarmayanların, üstelik bir darbe girişiminin ardından Türkiye de aynısını yaptı diye bizi denetim sürecine alması en hafif tabiriyle ayıptır. Tarih en büyük hakemdir. Bugünler gelip geçecek ama herkesin doğruları ve yanlışları bir ibret vesikası olarak ortada kalacaktır. Biz Türkiye olarak doğru bildiğimiz yolda kararlılıkla ilerlemeyi sürdüreceğiz."

"TÜRKİYE, DEMOKRASİ KONUSUNDAKİ KARARLILIĞINI 15 TEMMUZ'DA İBRA ETMİŞTİR"

Erdoğan, "Türkiye, demokrasi ve hukuk devleti konusundaki kararlılığını 15 Temmuz'da hiçbir şüpheye yer kalmayacak şekilde ibra etmiş bir ülkedir. Bunun için Avrupa Birliği başta olmak üzere kimi kurum ve devletlerin 16 Nisan halk oylaması sonuçları üzerinden ülkemizin demokrasisini sorgulamasına izin veremeyiz." dedi.

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