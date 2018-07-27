Erdoğan: Aşacağımız daha çok büyük tepeler var

Başkan Erdoğan, Afrika kıtasını her ziyaretlerinde Afrika'nın binlerce yıllık birikime, tecrübeye ve zamanı aşan hikmete sahip büyük bir öğretmen olduğu gerçeğinin farkına tekrar vardıklarını vurguladı.

"AFRİKA'DAN ÖĞRENECEĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR"

Başkan Erdoğan, Afrika kıtasını her ziyaretlerinde Afrika'nın binlerce yıllık birikime, tecrübeye ve zamanı aşan hikmete sahip büyük bir öğretmen olduğu gerçeğinin farkına tekrar vardıklarını vurguladı.

Herkesin Afrika'nın hoşgörüsünden, yüce gönüllüğünden, farklılıkları bünyesinde başarıyla yaşatma tecrübesinden öğrenecek çok şeyi olduğunu aktaran Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnsanlığın bu kıtanın, acılarının üzerine bir perde çekerek geleceğe odaklanma hasletinden öğreneceği çok şey var. Hepimizin Afrika insanının kanaatkarlığından alacağı birçok ders var. Dünya meselelerinin çözümünde Güney Afrika gibi kıtanın ekonomik, diplomatik ve siyasi lokomotifi olan ülkelerin katkısına, kılavuzluğuna ciddi ihtiyaç bulunuyor."





"AFRİKA'NIN HAKİKİ DOSTU OLMAK İSTİYORUZ"



Türk ve Güney Afrikalı iş adamlarına hitaben, "Her iki ülkenin de faydasına olacak 'kazan kazan' temelli bir yatırım ve ticaret ortamını sunmakta kararlıyız." diye konuşan Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Afrika ülkeleri bizim gibi özgürlüklerini, belli güçlerin lütfuyla değil kanla canla kazanmıştır. Ne siz ne biz kazanımlardan taviz veremeyiz. Birileri kabul etmek istemese de Afrika'nın ihtiyacı yeni mürebbiyeler, kıtanın kaynaklarını farklı yollarla gasp etmeye çalışan yeni sömürge heveslileri değildir. Afrikalı kardeşlerimizin yıllardır özlemini çektiği şey tarihlerine, kültürlerine, geleneklerine, dillerine saygı duyan gerçek dostlardır. Türkiye olarak Afrika'nın hakiki dostu kader ortağı olmak istiyoruz. Belli ülkelerin üretici konumda olduğu diğerlerinin sadece tükettiği bir uluslararası ekonomik düzeni asla kabul edemeyiz."

"TÜRKİYE'YE GÜVENİN"

İş adamlarının da desteğiyle bu vizyonun hayata geçirileceğine inandığını söyleyen Erdoğan, Afrikalı iş adamlarına, "Sizlerden Türkiye'ye güvenmenizi, Türkiye'nin münbit yatırım ortamına inanmanızı istiyorum. Bunun için Türk iş adamlarıyla irtibatınızı her alanda daha da güçlendirmenizi talep ediyorum ve bu toplantımızın çok daha geniş, zengin katılımlı olanını inşallah İstanbul'umuzda gerçekleştirmeyi şimdiden arzu ettiğimi duyuruyorum." diye hitap etti.