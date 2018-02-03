Erdoğan: Aslanlarımız çakalları sürüngene çevirdi

Partisinin Bitlis 6. Olağan İl Kongresine katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrede konuştu.

"HESAP UZMANI KEMAL'LER, MUHSABECİ KENAN'LAR BİTMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör örgütleriyle mücadelede millet olma duygusunun önemine değinerek "Millet olmak öyle kolay değildir. Köklü bir ortak geçmişiniz ortak değerleriniz yoksa millet olamazsınız. Biz milletiz. Ülkemize kurulan tüm kumpasları sahiplerinin başlarına geçireceğiz. Bugün Türkiye olarak sınırlarımız içinde ve dışında terör örgütleriyle savaşıyoruz. Bu ülkede ne hesap uzmanı Kemal'ler, ne muhasebeci Kenan'lar eksik olur." ifadelerini kullandı.

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"SÜRÜNGENE DÖNDÜLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mücadelede gelinen noktadaki başarıyı ise şu benzetmeyle tarif etti: "Daha düne kadar sırtlarını dayadıkları güce güvenerek bu millete meydan okuyan teröristlerin nasıl sürüngene döndüklerini görüyorsunuz. Bu millet böyle bir günde nasıl meydana çıktığını ortaya koymuştur. Bu millete yürek ve bilek gerektiren meselede kimse geri adım attıramaz."

"PYD, YPG TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL MİDİR BAY KEMAL?"

Konuşmasında ana muhalefete de seslenen Erdoğan, "Korkaklar, zafer anıtı dikemezler. Türkiye'de bir ana muhalefet var, biri çıkıp diyor ki, PYD bir terör örgütü değildir diyor. Bakıyorsunuz, bir milletvekili çıkıyor Türkiye'nin Afrin'e girişini işgal olarak ifade ediyor. Ey Bay Kemal, şimdi kongre yapıyorsun. Yiğitsen PYD, YPG terör örgütü müdür, yiğitsen açıkla, PKK terör örgütü müdür yiğitsen açıkla. Açıklayamazsın çünkü sen onların Meclis'teki temsilcileriyle kol kola dolaşan birisin." dedi.