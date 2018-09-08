Erdoğan: Astana ruhuyla çözüme ulaşmalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından Suriye'deki gelişmeler hakkında açıklama yaptı. '3'lü Zirve'ye değinen Erdoğan, Suriye krizine sürdürülebilir siyasi çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

"BURUNLARININ KANAMASINI İSTEMİYORUZ"

4 dilde açıklama yapan Erdoğan, "Türkiye olarak, baştan beri Suriye’de akan kanın durması için mücadele ettik. Hiçbir ayrım gözetmeden Suriyeli kardeşlerimize sahip çıktık. Dün olduğu gibi bugün de tek bir Suriyeli kardeşimizin dahi burnunun kanamasını istemiyoruz.

Bugün aziz kardeşim Sayın Ruhani'nin ev sahipliği ve değerli dostum Sayın Putin'in katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Rusya-İran üçlü Zirvesine atfettiğimiz önem Suriyeli kardeşlerimizin geleceğine yönelik hassasiyetimizden kaynaklanıyor." ifadelerine yer verdi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜM BULUNMALI"

İdlib meselesinin Astana ruhuna sadık kalınarak çözülmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Bugün gerçekleştirilen Tahran Zirvesinde Türkiye, Suriyeli sivillerin can güvenliğini hiçe sayan yöntemlerin, teröristlerin ekmeğine yağ sürmekten başka hiçbir fayda sağlamayacağını açıkça ifade etmiştir.

Rejimin çıkarları uğruna on binlerce masum insanın öldürülmesine göz yumulması durumunda, biz böyle bir oyunun ortağı da seyircisi de olamayız." dedi.

"TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN ZAYIFLATILMASINA KARŞI DURULMALI"

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere de yer verdi;

"İdlib meselesi, yeni acılara, yeni gerginliklere, yeni sıkıntılara mahal vermeden Astana ruhuna sadık kalınarak çözülmelidir. Astana'da mutabakata vardığımız ilkelerin muhafazası, Suriye krizine sürdürülebilir siyasi çözüm bulunması bakımından da mühimdir.

Terörle mücadele kisvesi altında sahada oldu-bittilere gidilmemesi, Suriye’nin toprak bütünlüğü ile komşu ülkelerin milli güvenliğini zayıflatmayı amaçlayan ayrılıkçı gündemlere karşı durulması gerekmektedir.

3,5 milyonu aşkın Suriyeliye ev sahipliği yapan bir ülke olarak, mültecilerin gönüllü ve güvenli biçimde geri dönüşlerinin sağlanması ve Suriye ihtilafına tüm paydaşların ortak bir zeminde buluştuğu kalıcı bir çözüm bulunması için çalışmaya devam edeceğiz."